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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026: इस नवरात्रि भंडारा करने की सोच रहे हैं तो नोट करे लें शुभ डेट्स

Chaitra Navratri 2026: इस नवरात्रि भंडारा करने की सोच रहे हैं तो नोट करे लें शुभ डेट्स

Chaitra Navratri 2026 Bhandara: 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है. ऐसे में 9 दिन माता की पूजा होगी, जो लोग चैत्र नवरात्रि में भंडारा करना चाहते हैं वह इसके लिए शुभ मुहूर्त जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 17 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Chaitra Navratri 2026 Bhandara: 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है. ऐसे में 9 दिन माता की पूजा होगी, जो लोग चैत्र नवरात्रि में भंडारा करना चाहते हैं वह इसके लिए शुभ मुहूर्त जान लें.

चैत्र नवरात्रि 2026

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चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं. नवरात्रि में भंडारा कराने का बहुत खास महत्व है. मार्कण्ड पुराण के अनुसार जो लोग नवरात्रि में गरीबों, जरुरतमंदों को खाना खिलाते हैं उन पर देवी माता की कृपा रहती है. पापों का नाश होता है.
चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं. नवरात्रि में भंडारा कराने का बहुत खास महत्व है. मार्कण्ड पुराण के अनुसार जो लोग नवरात्रि में गरीबों, जरुरतमंदों को खाना खिलाते हैं उन पर देवी माता की कृपा रहती है. पापों का नाश होता है.
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वैसे तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी भंडारा कराया जा सकता है. कुछ लोग पूरे 9 दिन भंडारे का आयोजन करते हैं लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी यानी नवरात्रि के आखिरी तीन दिन इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं.
वैसे तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी भंडारा कराया जा सकता है. कुछ लोग पूरे 9 दिन भंडारे का आयोजन करते हैं लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी यानी नवरात्रि के आखिरी तीन दिन इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं.
Published at : 17 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Durga Ji Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026

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