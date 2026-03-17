चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं. नवरात्रि में भंडारा कराने का बहुत खास महत्व है. मार्कण्ड पुराण के अनुसार जो लोग नवरात्रि में गरीबों, जरुरतमंदों को खाना खिलाते हैं उन पर देवी माता की कृपा रहती है. पापों का नाश होता है.