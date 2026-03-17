कर्क राशि के लोगों को व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा. चैत्र नावरात्रि में मोटी कमाई हो सकती है. करियर की नई ऊंचाई मिलेगी, नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपके सैलेरी को बढ़ाने वाले हो सकते हैं. घर या वाहन खरीदने का प्लान पूरा हो सकता है.