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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, बढ़ेगी कमाई, माता रानी रहेंगी मेहरबान

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, बढ़ेगी कमाई, माता रानी रहेंगी मेहरबान

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि कई दुर्लभ संयोग में शुरू हो रही है. कुछ राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है.19 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत के साथ इनके अच्छे दिन भी शुरू हो सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 17 Mar 2026 03:39 PM (IST)
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि कई दुर्लभ संयोग में शुरू हो रही है. कुछ राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है.19 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत के साथ इनके अच्छे दिन भी शुरू हो सकते हैं.

चैत्र नवरात्रि 2026

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चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी और समापन 27 मार्च को होगा. पहले दिन ब्रह्म, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि और चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं. इसके साथ ही शश महापुरुष और गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव भी राशियों पर पड़ेगा.
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी और समापन 27 मार्च को होगा. पहले दिन ब्रह्म, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि और चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं. इसके साथ ही शश महापुरुष और गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव भी राशियों पर पड़ेगा.
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कर्क राशि के लोगों को व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा. चैत्र नावरात्रि में मोटी कमाई हो सकती है. करियर की नई ऊंचाई मिलेगी, नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपके सैलेरी को बढ़ाने वाले हो सकते हैं. घर या वाहन खरीदने का प्लान पूरा हो सकता है.
कर्क राशि के लोगों को व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा. चैत्र नावरात्रि में मोटी कमाई हो सकती है. करियर की नई ऊंचाई मिलेगी, नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपके सैलेरी को बढ़ाने वाले हो सकते हैं. घर या वाहन खरीदने का प्लान पूरा हो सकता है.
Published at : 17 Mar 2026 03:39 PM (IST)
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