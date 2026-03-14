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कुंडली के इन 3 भावों में मजबूत हो शनि, तो मिल सकती है पावर, लीडरशिप और बड़ा पद!
Saturn: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य से जोड़ा जाता है. शनि देव अगर कुंडली के कुछ खास घरों में विराजमान हो, तो जातक को बिजनेस, करियर, प्यार में सफलता मिलती है.
कुंडली में शनि की मजबूत स्थिति
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion