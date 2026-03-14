कुंडली के इन 3 भावों में मजबूत हो शनि, तो मिल सकती है पावर, लीडरशिप और बड़ा पद!

वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को अनुशासन, परिश्रम, धैर्य और कर्मफल से जोड़ा जाता है. जातक की कुंडली में शनि कुछ खास घरों में मजबूती से होता है, तो यह अधिकार, लीडरशिप और पावरफुल पदों तक पहुंचने में मदद करता है. जिन भी लोगों का शनि ग्रह मजबूत होता है, वे अक्सर लगन और पक्के इरादे से सफलता प्राप्त करते हैं, भले ही उन्हें इस दौरान चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़ें.