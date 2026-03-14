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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरकुंडली के इन 3 भावों में मजबूत हो शनि, तो मिल सकती है पावर, लीडरशिप और बड़ा पद!

कुंडली के इन 3 भावों में मजबूत हो शनि, तो मिल सकती है पावर, लीडरशिप और बड़ा पद!

Saturn: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य से जोड़ा जाता है. शनि देव अगर कुंडली के कुछ खास घरों में विराजमान हो, तो जातक को बिजनेस, करियर, प्यार में सफलता मिलती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Mar 2026 11:02 AM (IST)
Saturn: वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय, अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य से जोड़ा जाता है. शनि देव अगर कुंडली के कुछ खास घरों में विराजमान हो, तो जातक को बिजनेस, करियर, प्यार में सफलता मिलती है.

कुंडली में शनि की मजबूत स्थिति

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वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को अनुशासन, परिश्रम, धैर्य और कर्मफल से जोड़ा जाता है. जातक की कुंडली में शनि कुछ खास घरों में मजबूती से होता है, तो यह अधिकार, लीडरशिप और पावरफुल पदों तक पहुंचने में मदद करता है. जिन भी लोगों का शनि ग्रह मजबूत होता है, वे अक्सर लगन और पक्के इरादे से सफलता प्राप्त करते हैं, भले ही उन्हें इस दौरान चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़ें.
वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को अनुशासन, परिश्रम, धैर्य और कर्मफल से जोड़ा जाता है. जातक की कुंडली में शनि कुछ खास घरों में मजबूती से होता है, तो यह अधिकार, लीडरशिप और पावरफुल पदों तक पहुंचने में मदद करता है. जिन भी लोगों का शनि ग्रह मजबूत होता है, वे अक्सर लगन और पक्के इरादे से सफलता प्राप्त करते हैं, भले ही उन्हें इस दौरान चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़ें.
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शनि कैसे शक्ति प्रदान करता है? इसका बेहद सरल जबाव यह है कि, शनि देव को अनुशासन और कड़ी मेहनत करने वाले लोग पसंद आते हैं. ऐसे में शनि उन लोगों को लीडरशिप क्वालिटी के साथ बड़ी सफलता दे सकता है.
शनि कैसे शक्ति प्रदान करता है? इसका बेहद सरल जबाव यह है कि, शनि देव को अनुशासन और कड़ी मेहनत करने वाले लोग पसंद आते हैं. ऐसे में शनि उन लोगों को लीडरशिप क्वालिटी के साथ बड़ी सफलता दे सकता है.
Published at : 14 Mar 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Saturn Kundli Shani Dev

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