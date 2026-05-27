Bakrid Qurbani: बकरीद में किन जानवरों की कुर्बानी जायज, क्यों गिने जाते है बकरे के दांत

जिहजिज्जा की 10वीं तारीख को भारत में गुरुवार 28 मई 2026 को ईद-अल-अजहा का दिन रहेगा. इसके बकरीद या बकरा ईद भी कहा जाता है. मुस्लिम समुदाय के इस त्योहार पर विशेषरूप से पशुओं की कुर्बानी का महत्व होता है.