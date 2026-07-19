धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोFIFA 2026: आखिर क्या कहता है ज्योतिष? जानिए अर्जेंटीना के झंडे का नीला और सफेद रंग कैसे बदलता है खिलाड़ियों की किस्मत!

FIFA 2026: आखिर क्या कहता है ज्योतिष? जानिए अर्जेंटीना के झंडे का नीला और सफेद रंग कैसे बदलता है खिलाड़ियों की किस्मत!

FIFA 2026: अर्जेंटीना के झंडे पर बने 'रहस्यमयी सूर्य' का क्या है ज्योतिषीय और धार्मिक रहस्य? जानें फिफा चैंपियन के इस अनोखे प्रतीक, इंका संस्कृति और रंग ज्योतिष से जुड़ी बेहद दिलचस्प कहानी.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Jul 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

FIFA 2026: फुटबॉल की दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां, मौजूदा फिफा वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना और यूरो कप विजेता स्पेन, आज जब मैदान पर आमने-सामने होंगी, तो रोमांच सातवें आसमान पर होगा. लेकिन इस महामुकाबले के बीच हर किसी की नजरें अर्जेंटीना के उस प्रतिष्ठित झंडे पर भी होंगी, जिसके बीचों-बीच चमकता हुआ एक इंसानी चेहरे वाला सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है.

इतिहास की किताबों में इसे 'सन ऑफ मे' (Sun of May) नाम दिया गया है, लेकिन अगर हम इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और 'कलर एस्ट्रोलॉजी' (रंग ज्योतिष) के पहलुओं को खंगालें, तो यह महज किसी देश का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अनोखा दस्तावेज नजर आता है. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज के इस बड़े मैच के पीछे कौन सी ज्योतिषीय और फिफा से जुड़ी कहानियां छिपी हैं.

फिफा वर्ल्ड कप का इतिहास और सूर्य देव 'इंती' का कनेक्शन

सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस सूर्य का सीधा कनेक्शन दक्षिण अमेरिका की प्राचीन और बेहद समृद्ध इंका सभ्यता (Inca Civilization) से जुड़ता है.

  • सर्वोच्च देवता का प्रतीक: इंका संस्कृति में सूर्य को 'इंती' (Inti) कहा जाता था, जिन्हें वे ब्रह्मांड का रक्षक और जीवनदाता मानते थे. झंडे पर बने सूर्य में एक स्पष्ट इंसानी चेहरा दिखाई देता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ एक जीवंत मार्गदर्शक के रूप में रहता है.

  • फिफा चैंपियंस की 'दिव्य' ऊर्जा: फुटबॉल पंडित अक्सर कहते हैं कि अर्जेंटीना की टीम जब भी फिफा वर्ल्ड कप के मैदान पर उतरती है, तो उनकी ऊर्जा में एक अलग ही जूनून होता है. ज्योतिषीय रूप से माना जाता है कि सूर्य देव 'इंती' की यह दिव्य उपस्थिति टीम को मैदान पर कभी न हार मानने वाला जज्बा देती है. यही वजह है कि लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने जब फिफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, तो मानो इतिहास ने खुद को दोहराया और इस सुनहरे सूर्य की चमक पूरी दुनिया ने देखी.

रंग ज्योतिष), आज के मैच में रंगों का खेल

डा. अनीष व्यास रंग ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक, अर्जेंटीना के झंडे में इस्तेमाल किए गए तीन मुख्य तत्व हल्का नीला, सफेद और सुनहरा सूर्य, ग्रहों और ऊर्जा चक्रों के संतुलन की एक अद्भुत कहानी बयां करते हैं, जो खेल के मैदान पर भी असर डालती है:

हल्का नीला (Sky Blue): ज्योतिष में यह रंग गुरु (Jupiter) और शुक्र (Venus) की उच्च और सकारात्मक ऊर्जा से संबंधित माना जाता है. यह रंग मैदान पर खिलाड़ियों को मानसिक शांति, असीमित संभावनाएं और अटूट फोकस देता है.

सफेद (White): झंडे के बीच की सफेद पट्टी चंद्रमा (Moon) की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है. चंद्रमा को शांति और मानसिक स्पष्टता का कारक माना जाता है, जो आज जैसे बड़े और दबाव वाले मैचों में खिलाड़ियों को संयम बनाए रखने में मदद करता है.

सुनहरा सूर्य (Golden Sun): ज्योतिष शास्त्र में सूर्य (Sun) को सभी ग्रहों का राजा और लीडरशिप का कारक माना गया है. मैदान पर टीम के कप्तान और लीडर्स के भीतर यह सूर्य एक ऐसी इच्छाशक्ति पैदा करता है, जो मैच के आखिरी मिनट तक जीत के लिए लड़ती है.

32 किरणों का रहस्यमय अंकशास्त्र

यदि आप इस सूर्य की बनावट को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें कुल 32 किरणें दिखाई देंगी. इनमें से 16 किरणें बिल्कुल सीधी हैं और 16 लहरदार (Wavy) हैं. अंक ज्योतिष (Numerology) के नजरिए से इसका बहुत गहरा महत्व है:

  • पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन: सीधी किरणें (16) सूर्य की पुरुष ऊर्जा यानी पराक्रम, आक्रामक खेल और गोल करने की शक्ति को दर्शाती हैं. वहीं, लहरदार किरणें (16) प्रकृति की स्त्री ऊर्जा यानी संवेदनशीलता, पासिंग गेम की कला और रक्षापंक्ति (Defense) के आपसी तालमेल का प्रतीक हैं.

  • बुध का अंक: अंक ज्योतिष के नियम के अनुसार, 32 का जोड़ 5 (3+2=5) बनता है. नंबर 5 बुध (Mercury) का अंक है, जो बुद्धि, सटीक रणनीति, और त्वरित निर्णय (Quick Decision Making) का प्रतीक माना जाता है, जो फुटबॉल जैसे तेज खेल में सबसे अहम है.

देखा जाए तो अर्जेंटीना का झंडा सिर्फ कपड़ों का एक टुकड़ा या महज एक राजनीतिक पहचान नहीं है. यह आकाश (नीला रंग), शांति (सफेद रंग) और ब्रह्मांडीय ऊर्जा (सूर्य) का एक ऐसा आध्यात्मिक संगम है, जो सीधे तौर पर खेल को एक अलग स्तर पर ले जाता है. आज जब फिफा के ये सूरमा मैदान पर उतरेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूर्य देव 'इंती' का यह ज्योतिषीय आशीर्वाद एक बार फिर अर्जेंटीना को जीत की नई बुलंदियों पर ले जाता है या नहीं!

यह भी पढ़ें- Numerology: मूलांक के अनुसार करें ये चमत्कारी गुप्त उपाय, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में होगी धनवर्षा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Football FIFA Colour Astrology NUMEROLOGY Significance Of Argentina Flag Argentina Sun Flag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
FIFA 2026: आखिर क्या कहता है ज्योतिष? जानिए अर्जेंटीना के झंडे का नीला और सफेद रंग कैसे बदलता है खिलाड़ियों की किस्मत!
आखिर क्या कहता है ज्योतिष? जानिए अर्जेंटीना के झंडे का नीला और सफेद रंग कैसे बदलता है खिलाड़ियों की किस्मत!
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, आकस्मिक धन लाभ के योग, करियर में मिलेगी नई सफलता
पंचम भाव का चंद्रमा, आकस्मिक धन लाभ के योग, करियर में मिलेगी नई सफलता
ग्रह गोचर
Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग
Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग
ग्रह गोचर
Mangal Upay: अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो इन उपायों को नजरअंदाज न करें
Mangal Upay: अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो इन उपायों को नजरअंदाज न करें
Advertisement

वीडियोज

Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ रिकॉर्ड करें...', 'चलो संसद' मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
'सब कुछ रिकॉर्ड ...', संसद मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के हर जिले में रसोई गैस के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, गांवों पर होगा फोकस
UP के हर जिले में रसोई गैस के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, गांवों पर होगा फोकस
इंडिया
काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी
काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
क्रिकेट
IND vs ENG: लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज
लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज
दिल्ली NCR
Spain Vs Argentina FIFA Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में इन जगहों पर देख सकते हैं लाइव
स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में यहां देख सकते हैं लाइव
इंडिया
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
एग्रीकल्चर
इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम
इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget