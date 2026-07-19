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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 20 July 2026: धनु राशि की लव लाइफ में आ सकता है बड़ा मोड़, परिवार की सहमति से रिश्ते को मिल सकती है नई पहचान

Aaj ka Love Rashifal 20 July 2026: धनु राशि की लव लाइफ में आ सकता है बड़ा मोड़, परिवार की सहमति से रिश्ते को मिल सकती है नई पहचान

Love Horoscope 20 July 2026: क्या 20 जुलाई को धनु राशि वालों का प्रेम संबंध परिवार की मंजूरी की ओर बढ़ेगा? क्या साथी के साथ बढ़ता भरोसा और भविष्य की चर्चा आपके रिश्ते को नई पहचान दिलाएगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 20 July 2026: सोमवार का दिन प्रेम संबंधों में धैर्य, समझदारी और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से रिश्तों में व्यवहारिक सोच बढ़ेगी और कई लोग अपने रिश्ते को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे. कुछ राशियों को प्रेम में सुखद अनुभव होंगे, जबकि कुछ को छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचने की सलाह है. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों के योग भी बन रहे हैं. 

मेष राशि- जीवनसाथी का साथ देगा सुकून

आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. आपका केयरिंग स्वभाव और साथी के प्रति समर्पण रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत करेगा. यदि पिछले कुछ दिनों से बातचीत कम हो गई थी तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में विश्वास और खुलकर संवाद करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा.

वृषभ राशि- प्रेम में बढ़ेगी भावनात्मक नजदीकी

आज प्रेम जीवन खुशियों से भरा रहेगा. पार्टनर की बातें आपको मानसिक सुकून देंगी और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर मन में संकोच था तो उसे खुलकर व्यक्त करें. विवाहित लोगों के रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. अपने साथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते में नई मिठास और भरोसा लेकर आएगा.

मिथुन राशि- रिश्तों में धैर्य रखना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. परिवार या काम का तनाव आपके रिश्ते पर असर डाल सकता है, इसलिए साथी से शांत मन से बात करें. किसी छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच से रिश्ते में फिर से मधुरता लौट आएगी.

कर्क राशि- दिल की बातें होंगी साझा

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. यदि आप अपने साथी से भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं. रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखने से आपका प्रेम जीवन पहले से अधिक मजबूत और सुखद बनेगा.

सिंह राशि- रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

आज प्रेम जीवन में साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके रिश्ते में खुशियां लेकर आ सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र के जरिए नया रिश्ता मिलने की संभावना है. अपने साथी के साथ छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें. यही पल आपके रिश्ते को और अधिक गहरा तथा मजबूत बनाएंगे.

कन्या राशि- साथी संग बनेगी यादगार योजना

आज प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. बदलते मौसम का आनंद लेने के लिए आप अपने प्रेमी या जीवनसाथी के साथ घूमने, डिनर या छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में सच्चाई और अपनापन बनाए रखने से रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी.

तुला राशि- रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात

आज प्रेम जीवन में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. छोटी-सी बात को लेकर साथी नाराज हो सकता है, इसलिए अपनी बात सोच-समझकर रखें. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे प्यार और समझदारी से दूर करने की कोशिश करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा. सिंगल जातकों को नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए. विश्वास और धैर्य आपके रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत और स्थिर बनाएंगे.

वृश्चिक राशि- प्रेम में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा. साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगा. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. अपने दिल की बात खुलकर कहने से रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है और भविष्य को लेकर सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

धनु राशि- प्रेम को मिल सकती है नई पहचान

आज प्रेम संबंधों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. यदि आप अपने साथी को परिवार से मिलवाने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा. रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. विवाहित लोगों को भी परिवार का सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

मकर राशि- साथी के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम जीवन में सुकून और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में जल्दबाजी करने के बजाय एक-दूसरे को समझने का प्रयास करें. आपका शांत स्वभाव और विश्वास रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा.

कुंभ राशि- रिश्तों में संयम रखना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. परिवार या निजी कारणों से साथी के साथ समय कम मिल पाएगा, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल जातकों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा. समझदारी और खुला संवाद रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकता है.

मीन राशि- रिश्तों में आएगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में खुशियों के सुंदर संकेत मिलेंगे. साथी के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है और दोनों के बीच विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत आगे बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखें. छोटी-सी मुलाकात या प्यार भरी बातचीत आपके रिश्ते को नई दिशा और मजबूती दे सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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