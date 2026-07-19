Tarot Card Rashifal 20 July 2026: मकर राशि वालों को विदेश से मिलेगा बड़ा लाभ, वृश्चिक की पूरी होगी महत्वाकांक्षा; जानें आपके कार्ड्स में क्या है खास
Tarot Rashifal 20 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को मिलेगा रुका धन, मकर को विदेशी लाभ. पढ़ें, मेष से मीन राशि का पूरा करियर व आर्थिक हाल.
Tarot Rashifal 20 July 2026: जुलाई महीने का यह सोमवार सभी 12 राशियों के लिए करियर की नई शुरुआत, आर्थिक सुरक्षा और विरोधी शक्तियों से निपटने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े उलटफेर करने वाले हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.
आज वृश्चिक राशि के जातकों को फंसा हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है और मकर राशि वालों को विदेशी संपर्कों से लाभ होगा, वहीं सिंह राशि के जातकों को गुप्त विरोधियों से सतर्क रहने और तुला राशि वालों को तनाव से बचने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.
मेष टैरो राशिफल (Aries)
टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज मेष राशि वालों के लिए दिन कुछ नया करके दिखाने वाला रहेगा. आप कोई ऐसा काम पूरा कर सकते हैं, जिसे करने में पहले हिचकिचाहट होती थी. कामकाज में मेहनत रंग लाएगी और आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा.
- सलाह: अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आज का दिन बिल्कुल सही समय है. अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें.
- सावधानी: धन से जुड़ी कोई रुकी हुई योजना पर काम फिर से शुरू हो सकता है, दूसरों के साथ व्यवहार में विनम्र रहें.
वृष टैरो राशिफल (Taurus)
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक आज अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर टिके रहेंगे. काम में किसी बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी आपको पसंद नहीं आएगी. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा लेकिन कोई छोटा फायदा हो सकता है.
- सलाह: आज आप सुरक्षित निवेश की योजना बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में आपको लगातार धन लाभ होगा.
- सावधानी: कार्यस्थल पर अपनी सीमाएं तय रखें ताकि कोई आपके काम में बाधा न डाले. खानपान में संयम रखें.
मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को आज काम में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. कोई पुराना रुका हुआ काम आज पूरा करने का मौका मिलेगा. उपहार के रूप में भी धन प्राप्त होने के अच्छे योग बन रहे हैं.
- सलाह: अपनी सेविंग्स (बचत) को सही योजना में लगाने की दिशा में कदम बढ़ाएं. परिवार में विचार-विमर्श से रिश्ते मजबूत होंगे.
- सावधानी: जरूरी होगा कि आप अपने कामकाज के तरीकों का फिर से मूल्यांकन करें और जरूरी सुधार करें. खर्च सोच-समझकर करें.
कर्क टैरो राशिफल (Cancer)
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों के लिए आज का दिन थोड़ा दबाव वाला रह सकता है. आज आप पर काम का दबाव रहेगा और एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, लेकिन सही प्लानिंग से आप सफल रहेंगे.
- सलाह: परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह लेने से आपके कुछ पेचीदा काम बेहद आसान हो सकते हैं.
- सावधानी: खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी और आराम जरूरी है.
सिंह टैरो राशिफल (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा रह सकता है. बेवजह की बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें. आज आपको काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है.
- सलाह: आज धन लाभ के अच्छे योग हैं और किसी करीबी रिश्तेदार से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है.
- सावधानी: आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए किसी भी विवाद से दूर रहें और शांति से काम पूरा करें.
कन्या टैरो राशिफल (Virgo)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों का मन आज थोड़ा भटक सकता है. आज के दिन मेहनत ज्यादा और रिजल्ट थोड़े कम मिल सकते हैं, फिर भी हिम्मत न हारें. धैर्य रखने से स्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी.
- सलाह: परिवार में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने से फायदा होगा. फिजूल के विवादों से दूरी बनाना ही सही रहेगा.
- सावधानी: कई बार आप गैर जरूरी कामों में उलझ सकते हैं, जिससे समय बर्बाद होगा. फोकस बनाए रखें और जरूरी काम पहले निपटाएं.
तुला टैरो राशिफल (Libra)
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कामकाज में जरूरी संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी. दिन आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहेगा.
- सलाह: आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है. किसी सीनियर या परिवार के सदस्य से सलाह लें, मदद मिल सकती है.
- सावधानी: ज्यादा तनाव लेने से बचें क्योंकि इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. छोटे फायदे के लिए बड़े जोखिम न लें.
वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के अच्छे अवसर मिलेंगे. धन प्राप्ति के योग भी आज काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.
- सलाह: आज पुराने समय का रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. आज का दिन योजनाओं को पूरा करने में बहुत अच्छा रहेगा.
- सावधानी: किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए. कोई भी बड़ा फैसला बहुत ही समझदारी से लें.
धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए संपर्क और कनेक्शन बनाने का है. कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद को साबित करेंगे. कोई नया प्रोजेक्ट अचानक आपके हाथ लग सकता है.
- सलाह: आज आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसे लोग पहले बहुत मुश्किल समझते थे. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- सावधानी: मेहनत के हिसाब से आज धन थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन संतोष रखें. पुराने दोस्तों से मुलाकात में सावधानी बरतें.
मकर टैरो राशिफल (Capricorn)
मकर राशि के जातकों को आज अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है. आर्थिक रूप से समय आपके पक्ष में है और किसी निवेश से लाभ मिल सकता है. विदेश से जुड़े किसी काम में आज आपको बड़ा फायदा मिल सकता है.
- सलाह: काम को शांति से पूरा करें और हर बात पर दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के फैसले पर भरोसा करें.
- सावधानी: आज बेवजह की बातों में न उलझें. फालतू के विवादों से आपकी सामाजिक इज्जत पर असर पड़ सकता है, कटु शब्दों से बचें.
कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों को आज अपने काम पूरे करने में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी. हालांकि, दिन के अंत तक आप अपने सभी जरूरी काम पूरे कर पाएंगे और आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी.
- सलाह: आज धन लाभ के अच्छे योग हैं, कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है. उच्च अधिकारियों से तारीफ और सम्मान मिलेगा.
- सावधानी: अत्यधिक व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ज्यादा थकावट से बचें.
मीन टैरो राशिफल (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए व्यावसायिक संपर्क बनाने का है. कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी. धार्मिक या सामाजिक कामों में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है.
- सलाह: पुराने सहयोगियों से चल रही गलतफहमियां आज दूर होंगी और कामकाज में मदद मिलेगी. छोटा निवेश भविष्य में लाभदायक होगा.
- सावधानी: सामाजिक जीवन के साथ-साथ परिवार के लिए भी समय निकालें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखें.
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