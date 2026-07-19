Rashifal 20 July 2026: मेष से मीन तक 20 जुलाई का राशिफल, सोमवार को इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे भोलेनाथ, देखें अपनी राशि
Rashifal 20 July 2026: सोमवार का राशिफल, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी है. जानें मेष से मीन राशि का भाग्य, कैसा रहेगा व्यापार, नौकरी, प्रेम जीवन और विशेष उपाय.
Rashifal 20 July 2026: आज 20 जुलाई 2026, दिन सोमवार है. पंचांग की गणना के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 06 बजकर 46 मिनट तक रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि का आरंभ हो जाएगा.
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्योदय कालीन ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो शनि देव मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, और मंगल वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे. वहीं देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव कर्क राशि में, बुध मिथुन राशि में, केतु और शुक्र सिंह राशि में तथा चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों और नक्षत्रों के इस विशेष संयोग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आइए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए आज का विस्तृत राशिफल.
मेष राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. परिवार में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. घर के सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को प्राथमिकता दे सकते हैं. किसी प्रियजन के साथ पुराने मतभेद दूर होने से रिश्तों में मधुरता आएगी.
व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विशेष पहचान दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए नए बाजार या ग्राहकों से जुड़ने के बेहतरीन अवसर बनेंगे.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. नियमित व्यायाम करने से दिनभर ताजगी बनी रहेगी.
आर्थिक स्थिति: सोच-समझकर लिए गए निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन मजबूत रहेगा.
प्रेम जीवन: संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहितों को किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत का अवसर मिल सकता है.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 8, लकी रंग - आसमानी नीला
उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी वस्तु का दान करें.
वृषभ राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. संपत्ति या वाहन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विषय आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ सकता है. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर और सार्थक चर्चा होगी.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों की मेहनत और समर्पण का लाभ मिलने के संकेत हैं. पदोन्नति या वेतन वृद्धि को लेकर चल रही चर्चाओं में सकारात्मक प्रगति होगी. व्यापारियों को पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है.
करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. करियर से जुड़े लोगों को अपने कौशल और अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से बचें. तली-भुनी या अत्यधिक मसालेदार चीजों का सेवन कम करें.
आर्थिक स्थिति: आज आपकी प्राथमिकता आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की रहेगी. बचत और निवेश से जुड़े निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे.
प्रेम जीवन: संबंधों में गंभीरता और स्थिरता देखने को मिलेगी. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 6, लकी रंग - गुलाबी
उपाय: आज मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें.
मिथुन राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. आपकी सकारात्मक वाणी और समझदारी से घर का वातावरण सुखद रहेगा. भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ संवाद बढ़ने से रिश्तों में निकटता आएगी.
व्यापार और नौकरी: आपकी संवाद क्षमता और तर्कशक्ति कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. डिजिटल, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. आज सीखी गई कोई महत्वपूर्ण बात भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आप मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता के कारण होने वाली थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी का सेवन करें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. नए संपर्कों के माध्यम से भविष्य में आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवाद और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 7, लकी रंग - आसमानी नीला
उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें.
कर्क राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आपका अधिक समय परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों में व्यतीत हो सकता है. माता-पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दिखाएगा.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन स्थिर और संतुलित रहेगा. आपका शांत स्वभाव और धैर्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. नियमित प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा. भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का यह सही समय है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग का सहारा लें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में सफलता मिलेगी, जिससे बचत मजबूत होगी.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 6, लकी रंग - हल्का गुलाबी
उपाय: आज चंद्र देव को जल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.
सिंह राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा. किसी प्रियजन की उपलब्धि से पूरे परिवार को गर्व महसूस होगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आपको विशेष पहचान दिलाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. व्यापारियों को ब्रांडिंग और नए संपर्कों से लाभ होगा.
करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे. अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान संभव है.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत हैं. नए संपर्कों और व्यावसायिक अवसरों से आय बढ़ सकती है. निवेश के फैसले सोच-समझकर लें.
प्रेम जीवन: संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग और प्रोत्साहन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 9, लकी रंग - सुनहरा पीला
उपाय: आज सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.
कन्या राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के पहले भाव (लग्न भाव) में संचरण करेंगे. परिवार में संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता और वरिष्ठजनों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और घर का वातावरण शांत रहेगा.
व्यापार और नौकरी: आपकी सूक्ष्म योजना और व्यवस्थित कार्यशैली कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगी. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है. व्यापारियों के लिए दस्तावेजों और लेखा-जोखा की समीक्षा लाभदायक रहेगी.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में नई ऊर्जा और एकाग्रता महसूस होगी. यदि आप कोई नया कौशल या प्रशिक्षण शुरू करना चाहते हैं, तो दिन अनुकूल है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. बजट और खर्चों की समीक्षा करने से भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बन सकेंगी. पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में समझदारी और विश्वास बढ़ेगा. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते और मजबूत होंगे.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 4, लकी रंग - पर्पल
उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी या पुस्तक दान करें.
तुला राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश (12वें) भाव में संचरण करेंगे. परिवार और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की आपकी क्षमता की सराहना होगी. घर में किसी शुभ कार्य या पारिवारिक आयोजन की योजना बन सकती है.
व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी कूटनीतिक सोच और बेहतर संवाद कौशल सफलता दिलाएंगे. साझेदारी में कार्य कर रहे व्यापारियों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.
करियर और शिक्षा: कला, संगीत, फैशन, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आपको नई पहचान या कोई बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकता है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. तनाव से दूर रहकर योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलित सोच अपनाना लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से बचें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और समझदारी बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संवाद पहले से अधिक बेहतर रहेगा, जिससे भावनात्मक निकटता आएगी.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 4, लकी रंग - चांदी जैसा सफेद
उपाय: आज मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई का दान करें.
वृश्चिक राशि
पारिवारिक जीवन: आज परिवार में आपकी राय को सम्मान मिलेगा और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. हालांकि, कार्यक्षेत्र के तनाव को घर पर न लाएं. किसी भी निर्णय से पहले सभी तथ्यों की जांच अवश्य करें.
व्यापार और नौकरी: आज कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. काम में अपेक्षित ऊर्जा व उत्साह की कमी महसूस हो सकती है. सहकर्मियों (विशेष रूप से महिला सहकर्मियों) के साथ व्यवहार में मर्यादा और संयम बनाए रखें, ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो.
करियर और शिक्षा: आज चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कुछ कम लग सकता है, जिससे एकाग्रता प्रभावित होगी. करियर से जुड़े फैसले भावनाओं में आकर लेने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण से लें.
स्वास्थ्य: शरीर में थकान, आलस्य और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. सुरक्षा की दृष्टि से नदी, तालाब या स्विमिंग पूल जैसी जल वाली जगहों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च और नए निवेश से बचें, क्योंकि धन हानि की संभावना बन सकती है. अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ सुरक्षित रखें.
प्रेम जीवन: रिश्तों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें और साथी के साथ शांतिपूर्वक संवाद करें. यदि कहीं घूमने की योजना है, तो उसे टालना ही बेहतर होगा.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 9, लकी रंग - सफेद
उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. माता का आशीर्वाद लें और घर में सुबह-शाम धूप-दीप अवश्य करें.
धनु राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. परिवार में आपकी समझदारी और संतुलित सोच की सराहना होगी. यदि लंबे समय से कोई पारिवारिक मतभेद या गलतफहमी चली आ रही थी, तो आज उसके सुलझने के संकेत हैं.
व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच और धैर्य आपको दूसरों से आगे रखेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई गोपनीय या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. व्यापारियों को प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने का अवसर मिलेगा.
करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के नए अवसर मिल सकते हैं. कानूनी, प्रशासनिक या तकनीकी विषय से जुड़े विद्यार्थियों को सकारात्मक सफलता मिलने के संकेत हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना आवश्यक होगा. कार्यों के बीच थोड़ा विश्राम करना और संतुलित आहार लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. किसी निवेश, सौदे या बड़े खर्च से पहले सभी तथ्यों की अच्छी तरह जांच करें. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. अविवाहित लोगों के लिए नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 5, लकी रंग - गहरा लाल
उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल का दान करें.
मकर राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में आपकी राय को विशेष महत्व दिया जाएगा. यदि लंबे समय से किसी रिश्ते में मतभेद बना हुआ था, तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा.
व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच और धैर्य सफलता का मुख्य आधार बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे आप अपनी कुशलता से पूरा करेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे.
करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा. कानूनी, प्रशासनिक या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी और विवेक से काम लें. किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें. पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. अविवाहितों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 4, लकी रंग - जामुनी
उपाय: आज भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्त्र या फल का दान करें.
कुंभ राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे. परिवार में आपसी समझ, प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. आपकी सकारात्मक सोच और व्यवहार से पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. किसी करीबी मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.
व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और नवीन सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए नई तकनीक या डिजिटल माध्यमों को अपनाना लाभदायक रहेगा.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा प्रबल होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, अधिक व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम पर भी ध्यान दें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत हैं. नई योजनाओं और तकनीकी सुधारों से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग आपको प्रेरणा देगा. अविवाहितों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 8, लकी रंग - सिल्वर ग्रे
उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग की वस्तु दान करें.
मीन राशि
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे. परिवार के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और अधिक मजबूत होगा. घर का वातावरण शांत, प्रेमपूर्ण और सहयोगी बना रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आपका समर्पण, धैर्य और शांत स्वभाव कार्यस्थल पर सराहना दिला सकता है. व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों और पसंद को समझकर किए गए बदलावों से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.
करियर और शिक्षा: कला, साहित्य, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति और सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से आप काफी शांत महसूस करेंगे. ध्यान, योग या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी. किसी रचनात्मक परियोजना से भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. अविवाहित लोगों को किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.
शुभ अंक & रंग: लकी अंक - 3, लकी रंग - मोती सफेद
उपाय: आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें.
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