हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBadrinath: बद्रीनाथ का 5 अंक से अद्भुत संयोग, 90% लोग नहीं जानते होंगे ये रहस्य

Badrinath: बद्रीनाथ का 5 अंक से अद्भुत संयोग, 90% लोग नहीं जानते होंगे ये रहस्य

Badrinath 5 Ank Connection: बदरीनाथ धाम का अंक 5 से बेहद खास चमत्कारी संबंध है, आखिर क्यों बदरी पुरी में हर ओर पांच का अद्भुत रहस्य दिखाई देता है, जानें इसके दिव्य और चौंकाने वाले संयोगों के बारे में.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 20 May 2026 01:43 PM (IST)
Badrinath 5 Ank Connection: बदरीनाथ धाम का अंक 5 से बेहद खास चमत्कारी संबंध है, आखिर क्यों बदरी पुरी में हर ओर पांच का अद्भुत रहस्य दिखाई देता है, जानें इसके दिव्य और चौंकाने वाले संयोगों के बारे में.

बद्रीनाथ

1/6
पंच-बदरी का महत्व – बदरी विशाल के साथ योग बदरी, भविष्य बदरी, वृद्ध बदरी और ध्यान बदरी मिलकर पंच-बदरी कहलाते हैं.
पंच-बदरी का महत्व – बदरी विशाल के साथ योग बदरी, भविष्य बदरी, वृद्ध बदरी और ध्यान बदरी मिलकर पंच-बदरी कहलाते हैं.
2/6
बदरीश पंचायत – बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान नारायण के साथ उद्धव, कुबेर, नर-नारायण और नारद विराजमान हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से बदरीश पंचायत कहा जाता है.
बदरीश पंचायत – बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान नारायण के साथ उद्धव, कुबेर, नर-नारायण और नारद विराजमान हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से बदरीश पंचायत कहा जाता है.
Published at : 20 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Badrinath Mulank 5 NUMEROLOGY Ank 5

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य योग, कल से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य योग, कल से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें कल का राशिफल
अंक शास्त्र
Numerology: क्यों हर किसी को पसंद आते हैं मूलांक 2 वाले लोग? जानिए इनकी ताकत, कमजोरी और लव लाइफ के राज
क्यों हर किसी को पसंद आते हैं मूलांक 2 वाले लोग? जानिए इनकी ताकत, कमजोरी और लव लाइफ
वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: अनजाने में किया गया कांच का ये इस्तेमाल तोड़ सकता है रिश्ते! जानें पारदर्शी ग्लास, टूटे कांच और रिश्तों से जुड़े वास्तु संकेत
अनजाने में किया गया कांच का ये इस्तेमाल तोड़ सकता है रिश्ते! जानें पारदर्शी ग्लास, टूटे कांच और रिश्तों से जुड़े वास्तु संकेत
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 20 May 2026: मिथुन में गुरु-शुक्र-चंद्रमा का दुर्लभ संयोग, इन राशियों की बदल सकती है किस्मत, जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 20 May 2026: मिथुन में गुरु-शुक्र-चंद्रमा का दुर्लभ संयोग, इन राशियों की बदल सकती है किस्मत, जानें आज का राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
PM Modi Trump Meeting: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget