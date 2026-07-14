सामुद्रिक शास्त्र (Samudrik Shastra) हमारे देश का वह प्राचीन ज्योतिष विज्ञान है, जो इंसान के शरीर के अंगों, रेखाओं और निशानों को देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का बिल्कुल सटीक हाल बता देता है. महर्षि भृगुराज और पुराने जानकारों की खोज से निकली इस विद्या में शरीर के हर छोटे-से-छोटे बदलाव का एक खास मतलब होता है.

कई बार हमारे हाथों या उंगलियों पर अचानक कोई काला दाग, तिल या निशान उभर आता है और हम उसे मामूली बात मानकर छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, उंगलियों के अलग-अलग पोरों पर इन काले निशानों का दिखना किसी बड़े संकट, बदनामी या अचानक आने वाली मुसीबतों की पहली चेतावनी हो सकता है?

'सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि उंगलियों पर खड़ी रेखाएं जहां अच्छा फल देती हैं, वहीं अचानक उभरे गंदे काले दाग या क्रॉस (नक्षत्र) के निशान जिंदगी की रफ्तार में रोड़ा अटकाते हैं.'

तर्जनी उंगली (Index Finger) पर काला दाग: मान-सम्मान पर आंच

हाथ की पहली उंगली यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, जिसका स्वामी बृहस्पति ग्रह है. यह उंगली इंसान की शासन शक्ति, सुख-सुविधा और समाज में उसकी इज्जत को तय करती है.

अगर इस उंगली पर अचानक कोई गहरा काला दाग या तिल आ जाए, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह 'अपयश' (बदनामी) और गलत आदतों की तरफ झुकाव का इशारा है. ऐसे व्यक्ति को समाज या नौकरी में बिना किसी बड़ी गलती के भी बेइज्जती या किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ सकता है.

मध्यमा उंगली (Middle Finger) पर काला दाग: सबसे बड़ी चेतावनी

हाथ की सबसे बड़ी और बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं, जिसका संबंध शनि ग्रह से है. सामुद्रिक शास्त्र में बीच की उंगली पर काले दाग या क्रॉस के निशान को सबसे ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक माना गया है. यह निशान जिंदगी में किसी बड़े 'कष्ट' या गंभीर एक्सीडेंट के खतरे को दिखाता है. अगर आपके हाथ में भी ऐसा है, तो गाड़ी चलाते समय या जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेते समय बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.

अनामिका उंगली (Ring Finger) पर काला दाग: चमकती किस्मत पर ग्रहण

तीसरी उंगली जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, उसे अनामिका कहते हैं और इसका स्वामी सूर्य देव को माना गया है. यह उंगली हमारे जीवन में नाम, शोहरत, हुनर और पैसे की पहचान होती है.

अनामिका उंगली पर काले दाग का होना सीधे तौर पर आपकी 'हार, बदनामी और बड़े नुकसान' की तरफ इशारा करता है. यह इस बात का संकेत है कि आपके बनते-बनते काम अचानक बिगड़ सकते हैं और आपकी साख मिट्टी में मिल सकती है.

कनिष्ठा उंगली (Little Finger) पर काला दाग: डूबेगा पैसा और व्यापार

हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो हमारी बुद्धि और बिजनेस (व्यापार) को संभालता है. इस छोटी उंगली पर काले दाग का आना आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़ी 'हानि या कानूनी पचड़े (अपराध)' की ओर इशारा करता है. यह साफ संकेत देता है कि बिजनेस में कोई बड़ा धोखा होने वाला है या आपके किसी गलत फैसले की वजह से कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो सकता है.

दाग की जगह से जानें समय: कब आएगी मुसीबत?

सामुद्रिक शास्त्र यह भी साफ-साफ बताता है कि यह मुसीबत आपकी जिंदगी में कब दस्तक देगी. उंगली पर दाग की जगह को तीन हिस्सों में देखकर इसका पता लगाया जाता है:

ऊपरी हिस्सा (नाखून के पास): अगर दाग उंगली के सबसे ऊपर वाले पोर पर है, तो यह 'बीते हुए कल' (भूतकाल) में शुरू हुई किसी समस्या के असर को दिखाता है.

अगर दाग उंगली के सबसे ऊपर वाले पोर पर है, तो यह 'बीते हुए कल' (भूतकाल) में शुरू हुई किसी समस्या के असर को दिखाता है. बीच का हिस्सा: अगर दाग उंगली के बीच वाले पोर पर है, तो यह आपके 'आज' (वर्तमान काल) में चल रहे परेशानियों और संघर्ष को बताता है.

अगर दाग उंगली के बीच वाले पोर पर है, तो यह आपके 'आज' (वर्तमान काल) में चल रहे परेशानियों और संघर्ष को बताता है. निचला हिस्सा (जड़ के पास): अगर यह दाग उंगली के बिल्कुल नीचे यानी जड़ में है, तो यह आने वाले 'कल' (भविष्य) में होने वाले किसी बड़े नुकसान या संकट की पक्की खबर देता है.

सतर्क रहें: तुरंत बदलें अपनी ये आदतें

अगर आपको अपने हाथ की उंगलियों पर ऐसा कोई भी नकारात्मक निशान दिखाई देता है, तो डरने या घबराने के बजाय सतर्क हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है. पुरानी कहावत भी है, 'बीमारी के इलाज से बेहतर है कि पहले ही बचाव कर लिया जाए'.

डर-डर के जीने से बेहतर है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जल्दबाजी में कोई भी गलत या गैर-कानूनी कदम न उठाएं, क्योंकि इससे आपकी मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है. शांत दिमाग और सही कर्म (पुरुषार्थ) के दम पर इन बुरे निशानों के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

FAQ

Q1. क्या उंगली पर काला दाग अशुभ माना जाता है?

A. सामुद्रिक शास्त्र में कुछ प्रकार के काले निशानों को प्रतीकात्मक संकेत माना गया है. यह पारंपरिक मान्यता है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं.

Q2. तर्जनी उंगली पर काला दाग क्या दर्शाता है?

A. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े संकेतों से जोड़ा जाता है.

Q3. मध्यमा उंगली पर काला दाग का क्या अर्थ है?

A. सामुद्रिक शास्त्र में इसे सावधानी और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में सतर्क रहने का संकेत माना गया है.

Q4. क्या उंगली पर तिल का अर्थ हर व्यक्ति के लिए समान होता है?

A. नहीं. पारंपरिक हस्त एवं सामुद्रिक शास्त्र में अन्य चिन्हों, रेखाओं और व्यक्ति की संपूर्ण हस्तरचना को भी साथ में देखा जाता है.

Q5. क्या इन संकेतों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

A. नहीं. ये सामुद्रिक शास्त्र और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित व्याख्याएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं माना जाता.

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