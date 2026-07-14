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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोFinger Mole Meaning: उंगली पर दिखने वाला छोटा काला दाग कहीं बड़ी चेतावनी तो नहीं?

Finger Mole Meaning: उंगली पर दिखने वाला छोटा काला दाग कहीं बड़ी चेतावनी तो नहीं?

Finger Mole Meaning: उंगली पर काला दाग या तिल का क्या मतलब होता है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा पर काले निशान किस बात का संकेत देते हैं, जानिए.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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सामुद्रिक शास्त्र (Samudrik Shastra) हमारे देश का वह प्राचीन ज्योतिष विज्ञान है, जो इंसान के शरीर के अंगों, रेखाओं और निशानों को देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का बिल्कुल सटीक हाल बता देता है. महर्षि भृगुराज और पुराने जानकारों की खोज से निकली इस विद्या में शरीर के हर छोटे-से-छोटे बदलाव का एक खास मतलब होता है.

कई बार हमारे हाथों या उंगलियों पर अचानक कोई काला दाग, तिल या निशान उभर आता है और हम उसे मामूली बात मानकर छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, उंगलियों के अलग-अलग पोरों पर इन काले निशानों का दिखना किसी बड़े संकट, बदनामी या अचानक आने वाली मुसीबतों की पहली चेतावनी हो सकता है?

'सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि उंगलियों पर खड़ी रेखाएं जहां अच्छा फल देती हैं, वहीं अचानक उभरे गंदे काले दाग या क्रॉस (नक्षत्र) के निशान जिंदगी की रफ्तार में रोड़ा अटकाते हैं.'

तर्जनी उंगली (Index Finger) पर काला दाग: मान-सम्मान पर आंच

हाथ की पहली उंगली यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, जिसका स्वामी बृहस्पति ग्रह है. यह उंगली इंसान की शासन शक्ति, सुख-सुविधा और समाज में उसकी इज्जत को तय करती है.

Finger Mole Meaning: उंगली पर दिखने वाला छोटा काला दाग कहीं बड़ी चेतावनी तो नहीं?

अगर इस उंगली पर अचानक कोई गहरा काला दाग या तिल आ जाए, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह 'अपयश' (बदनामी) और गलत आदतों की तरफ झुकाव का इशारा है. ऐसे व्यक्ति को समाज या नौकरी में बिना किसी बड़ी गलती के भी बेइज्जती या किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ सकता है.

मध्यमा उंगली (Middle Finger) पर काला दाग: सबसे बड़ी चेतावनी

हाथ की सबसे बड़ी और बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं, जिसका संबंध शनि ग्रह से है. सामुद्रिक शास्त्र में बीच की उंगली पर काले दाग या क्रॉस के निशान को सबसे ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक माना गया है. यह निशान जिंदगी में किसी बड़े 'कष्ट' या गंभीर एक्सीडेंट के खतरे को दिखाता है. अगर आपके हाथ में भी ऐसा है, तो गाड़ी चलाते समय या जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेते समय बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.

अनामिका उंगली (Ring Finger) पर काला दाग: चमकती किस्मत पर ग्रहण

तीसरी उंगली जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, उसे अनामिका कहते हैं और इसका स्वामी सूर्य देव को माना गया है. यह उंगली हमारे जीवन में नाम, शोहरत, हुनर और पैसे की पहचान होती है.

अनामिका उंगली पर काले दाग का होना सीधे तौर पर आपकी 'हार, बदनामी और बड़े नुकसान' की तरफ इशारा करता है. यह इस बात का संकेत है कि आपके बनते-बनते काम अचानक बिगड़ सकते हैं और आपकी साख मिट्टी में मिल सकती है.

कनिष्ठा उंगली (Little Finger) पर काला दाग: डूबेगा पैसा और व्यापार

हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो हमारी बुद्धि और बिजनेस (व्यापार) को संभालता है. इस छोटी उंगली पर काले दाग का आना आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़ी 'हानि या कानूनी पचड़े (अपराध)' की ओर इशारा करता है. यह साफ संकेत देता है कि बिजनेस में कोई बड़ा धोखा होने वाला है या आपके किसी गलत फैसले की वजह से कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो सकता है.

दाग की जगह से जानें समय: कब आएगी मुसीबत?

सामुद्रिक शास्त्र यह भी साफ-साफ बताता है कि यह मुसीबत आपकी जिंदगी में कब दस्तक देगी. उंगली पर दाग की जगह को तीन हिस्सों में देखकर इसका पता लगाया जाता है:

  • ऊपरी हिस्सा (नाखून के पास): अगर दाग उंगली के सबसे ऊपर वाले पोर पर है, तो यह 'बीते हुए कल' (भूतकाल) में शुरू हुई किसी समस्या के असर को दिखाता है.
  • बीच का हिस्सा: अगर दाग उंगली के बीच वाले पोर पर है, तो यह आपके 'आज' (वर्तमान काल) में चल रहे परेशानियों और संघर्ष को बताता है.
  • निचला हिस्सा (जड़ के पास): अगर यह दाग उंगली के बिल्कुल नीचे यानी जड़ में है, तो यह आने वाले 'कल' (भविष्य) में होने वाले किसी बड़े नुकसान या संकट की पक्की खबर देता है.

 सतर्क रहें: तुरंत बदलें अपनी ये आदतें

अगर आपको अपने हाथ की उंगलियों पर ऐसा कोई भी नकारात्मक निशान दिखाई देता है, तो डरने या घबराने के बजाय सतर्क हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है. पुरानी कहावत भी है, 'बीमारी के इलाज से बेहतर है कि पहले ही बचाव कर लिया जाए'.

डर-डर के जीने से बेहतर है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जल्दबाजी में कोई भी गलत या गैर-कानूनी कदम न उठाएं, क्योंकि इससे आपकी मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है. शांत दिमाग और सही कर्म (पुरुषार्थ) के दम पर इन बुरे निशानों के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

FAQ

Q1. क्या उंगली पर काला दाग अशुभ माना जाता है?
A. सामुद्रिक शास्त्र में कुछ प्रकार के काले निशानों को प्रतीकात्मक संकेत माना गया है. यह पारंपरिक मान्यता है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं.

Q2. तर्जनी उंगली पर काला दाग क्या दर्शाता है?
A. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े संकेतों से जोड़ा जाता है.

Q3. मध्यमा उंगली पर काला दाग का क्या अर्थ है?
A. सामुद्रिक शास्त्र में इसे सावधानी और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में सतर्क रहने का संकेत माना गया है.

Q4. क्या उंगली पर तिल का अर्थ हर व्यक्ति के लिए समान होता है?
A. नहीं. पारंपरिक हस्त एवं सामुद्रिक शास्त्र में अन्य चिन्हों, रेखाओं और व्यक्ति की संपूर्ण हस्तरचना को भी साथ में देखा जाता है.

Q5. क्या इन संकेतों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?
A. नहीं. ये सामुद्रिक शास्त्र और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित व्याख्याएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं माना जाता.

यह भी पढ़ें- कर्क राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में घर, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:38 AM (IST)
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