127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?

वनडे वर्ल्ड कप 2007 भारतीय टीम के लिए भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन बरमूडा के क्रिकेटर ड्वेन लेवरॉक ने अपने एक हैरतअंगेज कैच से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था. 19 मार्च 2007 को भारत के खिलाफ मुकाबले में लेवरॉक ने स्लिप में डाइव लगाकर रॉबिन उथप्पा का एक हाथ से शानदार कैच लपका था. यह कैच आज भी वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बेहतरीन कैचों में गिना जाता है. करीब 127 किलो वजनी ड्वेन लेवरॉक उस समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे भारी खिलाड़ियों में शामिल थे, लेकिन उनकी फुर्ती ने सभी को हैरान कर दिया. 14 जुलाई 1971 को बरमूडा में जन्मे लेवरॉक आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं.

उस कैच के बाद कमेंटेटर डेविड लॉयड की मशहूर लाइन, “The big man, the fridge has opened.” क्रिकेट प्रशंसकों के बीच आज भी याद की जाती है. कैच लेने के बाद लेवरॉक का जोशीला जश्न भी काफी चर्चित हुआ था और वह रातों-रात सुर्खियों में आ गए थे. भारत के खिलाफ उसी मुकाबले में लेवरॉक ने युवराज सिंह का विकेट भी लिया था. हालांकि उन्होंने अपने 10 ओवर में 96 रन खर्च किए. भारत ने वह मैच 257 रन से जीता, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-8 में जगह बनाई.

ड्वेन लेवरॉक ने बरमूडा के लिए 32 वनडे मैचों में 34 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेले, हालांकि इस फॉर्मेट में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. अपने खेल के दिनों में साथी खिलाड़ी उन्हें ‘स्लगो’ के नाम से बुलाते थे.

यह भी पढ़ें- IND VS ENG: आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए

अब कहां हैं ड्वेन लेवरॉक?

अप्रैल 2009 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ड्वेन लेवरॉक बरमूडा में जेल अधिकारी (जेलर) के रूप में काम कर रहे हैं. इसके साथ ही वह समय-समय पर पार्ट-टाइम क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं. बरमूडा में आज भी उन्हें एक लोकप्रिय खेल हस्ती के रूप में जाना जाता है.

यह भी पढ़ें- भारत-इंग्लैंड पहले वनडे में इन 7 खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख