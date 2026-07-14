आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई

Career Options After 12th Arts: लंबे समय तक यह धारणा रही है कि 12वीं में आर्ट्स लेने वाले छात्रों के पास करियर के ऑप्शन नहीं होते हैं. लेकिन बदलते समय के साथ यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. टेक्नोलॉजी, मीडिया, हेल्थ एंड वैलनेस और सर्विस सेक्टर के तेजी से विस्तार ने आर्ट्स छात्रों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं. ऐसे में अब केवल पारंपरिक डिग्री तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि कई प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड कोर्स ऐसे हैं जो कम समय में बेहतर करियर और अच्छी सैलरी का रास्ता तैयार कर सकते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरपर्सनल स्किल्स को प्राथमिकता दे रही है. इसी वजह से आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र कई तेजी से बढ़ते सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.

क्यों बढ़ रही है आर्ट्स छात्रों की डिमांड?

आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई के दौरान छात्रों में भाषा, लेखन, विश्लेषण, रचनात्मक सोच और लोगों के साथ बेहतर संवाद जैसी क्षमता विकसित होती है. डिजिटल युग में यही स्किल मीडिया मार्केटिंग, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और साइकोलॉजी जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मांग में है. इसके अलावा आर्ट्स के छात्र सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में करियर बना सकते हैं.

इन 3 सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है नौकरियां

हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और इवेंट मैनेजमेंट

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में शामिल है. होटल, एयरलाइन, टूरिज्म, लग्जरी सर्विस और इवेंट मैनेजमेंट में प्रशिक्षित युवाओं की लगातार जरूरत बनी है. 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी जैसे प्रोफेशनल कोर्स करके छात्र अपना करियर बना सकते हैं. इस सेक्टर में होटल मैनेजर, इवेंट प्लानर, एयरपोर्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ट्रैवल कंसलटेंट, टूरिज्म प्रोफेशनल और गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के प्रमुख अवसर मिलते हैं.

साइकोलॉजी और हेल्थ एंड वेलनेस

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण साइकोलॉजी और काउंसलिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग पहले इसके मुकाबले काफी बढ़ गई है. आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र भी इन साइकोलॉजी जैसे कोर्स के जरिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. इस सेक्टर में काउंसलर, क्लिनिकल, साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स, बिहेवियर एक्सपर्ट और हेल्थ काउंसिल प्रमुख करियर ऑप्शन है. आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना है और मजबूत होने की उम्मीद है.

डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग

डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, एसईओ ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है. आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र इस क्षेत्र में डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए आसानी से करियर शुरू कर सकते हैं. इस सेक्टर में कंटेंट राइटर, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, ब्रांड एग्जीक्यूटिव और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब प्रमुख जॉब प्रोफाइल है.

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इन कोर्स से भी बन सकते हैं शानदार करियर

आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री और स्किल बेस्ड कोर्स उपलब्ध है, जिनकी मदद से अलग-अलग सेक्टर में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. इनमें बैचलर आॅफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीए एलएलबी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन शामिल है.

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