INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?

अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?

NCP Sunetra Pawar: यह लीगल नोटिस 9 जुलाई की तारीख का है, जो एनसीपी की नेशनल प्रेसिडेंट सुनेत्रा पवार, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल और पार्टी सेक्रेटरी बृजमोहन श्रीवास्तव को भेजा गया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Jul 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में नया विवाद छिड़ गया है. अब पार्टी में नेतृत्व को लेकर एक और बहस शुरू हो गई है. दरअसल, एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, कार्कारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसके जरिए सुनेत्रा पवार के नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव को चुनौती दी गई है. 

9 जुलाई की तारीख वाला यह नोटिस पार्टी के सीनियर नेता और नेशनल सेक्रेटरी सच्चिदानंद सिंह ने भेजा है और चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं. नोटिस भेजते हुए सच्चिदानंद सिंह ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.

 यह भी पढ़ें: 'अयोध्यावालों के धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए', दुकानदारों और रिक्शा चालकों के लिए संजय राउत ने जताया खेद

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग

सच्चिदानंद सिंह ने 26 फरवरी को हुए एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को गैर-कानूनी बताया और इसे कैंसिल करने की मांग की है. उन्होंने डिमांड की है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अधिकारी की देखरेख में नए तरीके से चुनाव कराया जाए.

नोटिस में यह भी कहा गया है कि जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, तब तक नेशनल प्रेसिडेंट की नियुक्ति और ऑफिस-बेयरर्स की रिवाइज्ड लिस्ट को इनवैलिड माना जाए. 

कौन हैं सच्चिदानंद सिंह?

सच्चिदानंद सिंह NCP (अजित पवार गुट) के झारखंड स्टेट प्रेसिडेंट. वे पिछले 15 साल से पार्टी से जुड़े हैं. साल 2023 के दिसंबर में कर्जत कन्वेंशन में उन्हें नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, जब अजित पवार नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे. इस साल 26 फरवरी को पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में वे शामिल नहीं थे.

सच्चिदानंद सिंह ने उठाईं क्या आपत्तियां?

28 जनवरी, 2026 को अजित पवार की मौत के बाद, पार्टी ने 17 फरवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन को एक बदला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जमा किया, जिसमें कहा गया कि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल नए प्रेसिडेंट के चुने जाने तक नेशनल प्रेसिडेंट की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे.

सच्चिदानंद सिंह का तर्क है कि बदले हुए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल के पास नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाने का अधिकार था. उन्होंने सवाल उठाया है कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी बृजमोहन श्रीवास्तव ने किस अधिकार से 26 फरवरी को मीटिंग बुलाई.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि 26 फरवरी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए मंज़ूरी मांगने के लिए 18 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को भेजे गए लेटर में उस समय के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मंज़ूरी नहीं थी, जिससे सुनेत्रा पवार के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं.

 यह भी पढ़ें: नासिक में सरेआम गुंडागर्दी! घूमने आई महिला समेत परिवार पर हमला, कार में तोड़फोड़

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS Maharashtra News 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
महाराष्ट्र
नासिक में सरेआम गुंडागर्दी! घूमने आई महिला समेत परिवार पर हमला, कार में तोड़फोड़
नासिक में सरेआम गुंडागर्दी! घूमने आई महिला समेत परिवार पर हमला, कार में तोड़फोड़
महाराष्ट्र
'अयोध्यावालों के धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए', दुकानदारों और रिक्शा चालकों के लिए संजय राउत ने जताया खेद
'अयोध्यावालों के धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए', दुकानदारों और रिक्शा चालकों के लिए संजय राउत ने जताया खेद
महाराष्ट्र
मुंबई के अस्पतालों में लागू होगा 'एक मरीज एक रिश्तेदार' नियम, BMC मेयर ने दिए सख्त निर्देश
मुंबई के अस्पतालों में लागू होगा 'एक मरीज एक रिश्तेदार' नियम, BMC मेयर ने दिए सख्त निर्देश
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आपके बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?
'बिल्डिंगें गिरेंगी, बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
विश्व
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
शिक्षा
Career Options After 12th Arts: आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट
क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget