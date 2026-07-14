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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आपके बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?

'बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आपके बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?

NEET Paper Leak: सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि उन्हें देश और पार्टी के दूरगामी हित को देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति नरम दिल से करनी चाहिए.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 14 Jul 2026 12:27 PM (IST)
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जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. वे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं. सोनम वांगचुक और सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि अगर पेपर खरीदकर पास हुए लोग इंजीनियर बनेंगे तो बिल्डिंगें गिरेंगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को मैसेज देते हुए कहा कि उन्हें जनता की आवाज को सुनना चाहिए.

सोनम वांगचुक से पूछा गया कि क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से पूरा सिस्टम बदल जाएगा. उन्होंने 'इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए कहा, 'बिल्कुल नहीं, लेकिन जवाबदेही की एक शुरुआत होगी. जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक मनमानी चलती रहेगी. ये सिर्फ परीक्षाओं की बात नहीं है, ये उन डॉक्टरों की बात है, जो आपके बच्चों का इलाज करेंगे. वे कैसे डॉक्टर होंगो, जिन्होंने मेहनत नहीं की और बेइमानी से परीक्षा पास की. उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे. बिना पढ़े इंजीनियर बने लोग, बिल्डिंगें बनाएंगे तो वे गिरेंगीं.'

पेपर खरीदकर लाए लोग बनेंगे इंजीनियर - वांगचुक

उन्होंने कहा, 'जो होनहार हैं, वे क्लर्क बनेंगे और पेपर खरीदकर लाए लोग आपके भवन बनाएंगे. आपकी पुश्तें मरती रहेगी. इससे बड़ी बात है कि देश में आज ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है. आज वोट से लेकर पेपर तक सब कुछ बिकाऊ है. अब बताइए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास होगा. हम ग्लोबल विलेज में मुंह दिखार सीना तानकर चलने लायक नहीं रहेंगे.'

प्रधानमंत्री मोदी को वांगचुक ने क्या दिया मैसेज

वांगुचक ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा, 'मैं हमेशा सोचता हूं कि वे अपने देश और पार्टी के दूरगामी हित को देख पाएं. अगर देख पाएं तो दूरगामी हित इसी में है कि वे देश की जनता की आवाज सुनें. वे संवेदनशील हों, न की कठोर हों. लोकतंत्र में राजनीति कठोरता से नहीं, नरम दिल से चलती है.'

यह भी पढ़ें : 5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 14 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk NEET INDIA NEET Paper Leak
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