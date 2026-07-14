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क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट

Claude Mythos Risk: एंथ्रोपिक के एआई मॉडल Claude Mythos को लेकर दुनियाभर में चिंता फैली हुई है. अब कनाडा के बैंकिंग रेगुलेटर ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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  • AI मॉडल क्लाउड मिथोस से साइबर हमलों की चिंता बढ़ी।
  • IMF और कनाडा ने बैंकिंग क्षेत्र को सचेत रहने को कहा।
  • निर्मला सीतारमण ने भी बैंकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
  • यह AI सॉफ्टवेयर कमजोरियां तुरंत पहचान कर हैक करने में सक्षम है।

Claude Mythos Risk: एआई टूल्स ने जीवन को आसान भी बनाया है, लेकिन इनका साइबर हमलों में इस्तेमाल होने का डर चिंता भी पैदा कर रहा है. हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने एंथ्रोपिक के एआई मॉडल Claude Mythos के खतरों को लेकर ध्यान आकर्षित किया था. अब कनाडा ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. कनाडा के बैंकिंग रेगुलेटर ने चेतावनी दी है कि पावरफुल एआई मॉडल्स की मदद से साइबर अटैकर्स खामियों का तुरंत पता लगाकर अटैक कर सकते हैं. बैंकों के पास अब बचाव के लिए कम समय बचेगा. बता दें कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसी तरह की चिंता को लेकर बैंकों के साथ बैठक कर चुकी हैं. अप्रैल में हुई इस बैठक में सीतारमण ने बैंक प्रमुखों से Claude Mythos को लेकर सतर्कता बरतने और बचाव के कदम उठाने को कहा था.

क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा नया एआई मॉडल?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा के बैंकिंग रेगुलेटर ने इस साल अप्रैल में देश के बड़े बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, चीफ इंफोर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और चीफ रिस्क ऑफिसर को एक ईमेल भेजा था. इसमें कहा था कि Claude Mythos जैसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स साइबर खतरों की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, जिससे संस्थानों के पास अपनी सुरक्षा खामियों को दूर करने का समय नहीं बचेगा. ईमेल में लिखा गया था कि Claude Mythos जैसे मॉडल्स आने के बाद बैंकों के लिए अपने सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए समय कम हो गया है. 

ट्रंप भी जता चुके हैं डर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एआई को लेकर डर जता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एआई के फील्ड में लगातार हो रहे विकास से ऐसी स्थिति नहीं आएगी, जहां मानवता के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा. एआई बैंकिंग जैसे कई सेक्टरों को सिक्योर और एफिशिएंट बना देगी, लेकिन इससे कई खतरे भी जुड़े हुए हैं. ट्रंप ने एआई में लगातार हो रहे विकास को कंट्रोल में रखने के लिए एक 'किल स्विच' की जरूरत भी बताई थी. 

Claude Mythos को लेकर इतनी चिंता क्यों?

Anthropic का यह मॉडल इतना पावरफुल है कि इसे अभी तक पब्लिक के लिए रोलआउट नहीं किया गया है. एंथ्रोपिक दुनियाभर में कुछ लिमिटेड कंपनियों के साथ मिलकर ही इसे टेस्ट कर रही है. यह मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकता है. यह सॉफ्टवेयर की खामियों को तुरंत पकड़ लेता है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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