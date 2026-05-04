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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBada Mangal 2026: पहला बड़ा मंगल के दिन भोग, पूजा, चोला चढ़ाने में न करें ये गलती, जानें क्या है नियम

Bada Mangal 2026: पहला बड़ा मंगल के दिन भोग, पूजा, चोला चढ़ाने में न करें ये गलती, जानें क्या है नियम

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल का संयोग बन रहा है. पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को है. इस दिन कुछ खास बातों का जरुर ध्यान रखें, नहीं तो हनुमान जी की पूजा व्यर्थ चली जाएगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 04 May 2026 08:11 PM (IST)
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल का संयोग बन रहा है. पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को है. इस दिन कुछ खास बातों का जरुर ध्यान रखें, नहीं तो हनुमान जी की पूजा व्यर्थ चली जाएगी.

बड़ा मंगल 2026

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पहला बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग न करें. बजरंगबली की पूजा में ये वर्जित है. इसके अलावा हनुमानजी की पूजा में पान अर्पित करते समय इस बात का ख्याल रखें की कभी भी चूना लगा हुआ पान भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए. उन्हें मीठा पान चढ़ाएं.
पहला बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग न करें. बजरंगबली की पूजा में ये वर्जित है. इसके अलावा हनुमानजी की पूजा में पान अर्पित करते समय इस बात का ख्याल रखें की कभी भी चूना लगा हुआ पान भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए. उन्हें मीठा पान चढ़ाएं.
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हनुमानजी को ब्रह्मचारी माना गया है और साथ ही उन्होंने महिलाओं को माता का दर्जा दिया है, इसलिए बड़ा मंगल की पूजा में स्त्रियां हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श न करें.
हनुमानजी को ब्रह्मचारी माना गया है और साथ ही उन्होंने महिलाओं को माता का दर्जा दिया है, इसलिए बड़ा मंगल की पूजा में स्त्रियां हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श न करें.
Published at : 04 May 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ji Shri Ram Bada Mangal 2026 Jyeshtha Mangalwar 2026

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