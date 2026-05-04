पहला बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग न करें. बजरंगबली की पूजा में ये वर्जित है. इसके अलावा हनुमानजी की पूजा में पान अर्पित करते समय इस बात का ख्याल रखें की कभी भी चूना लगा हुआ पान भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए. उन्हें मीठा पान चढ़ाएं.