एक्सप्लोरर
(Source: ECI/ABP News)
Bada Mangal 2026: पहला बड़ा मंगल के दिन भोग, पूजा, चोला चढ़ाने में न करें ये गलती, जानें क्या है नियम
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल का संयोग बन रहा है. पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को है. इस दिन कुछ खास बातों का जरुर ध्यान रखें, नहीं तो हनुमान जी की पूजा व्यर्थ चली जाएगी.
बड़ा मंगल 2026
1/6
2/6
Published at : 04 May 2026 08:11 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
पहला बड़ा मंगल के दिन भोग, पूजा, चोला चढ़ाने में न करें ये गलती, जानें क्या है नियम
ऐस्ट्रो
6 Photos
ज्येष्ठ माह में महाशनि, द्विद्वादश जैसे दुर्लभ संयोग, अगले 59 दिन इन 4 राशियों के लिए बेहद लकी
ऐस्ट्रो
6 Photos
Kurma Jayanti 2026: कूर्म जयंती पर शाम 4 बजे के बाद पूजा का मुहूर्त शुरू, जानें पूजा की विधि
ऐस्ट्रो
5 Photos
मई में 4 बड़े ग्रह एक लाइन में, इन 3 राशियों का शुरू होगा टर्निंग पॉइंट, क्या आपकी राशि भी शामिल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन? नतीजों पर भद्रा का साया... क्या दिल्ली से आएगा कोई 'सरप्राइज' नाम?
राशिफल
टैरो राशिफल 5 मई 2026: सिंह राशि के व्यापारियों को होगा बड़ा लाभ, कुंभ के विद्यार्थियों को मिलेगी सुखद खबर; जानें आज का भाग्यफल
ऐस्ट्रो
सफलता छुपानी है या नजर से बचना? जानें क्यों GenZ के बीच हिट है 'Keep It Private' का मंत्र
अंक शास्त्र
सत्ता, सिनेमा और शास्त्र: इन 3 दिग्गजों की जन्मतिथि में छिपा है उनकी सफलता का राज
Advertisement
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion