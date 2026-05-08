शनि जयंती पर बन रहे दुर्लभ संयोग से सिंह राशि के जातक को व्यापार बढ़ाने, नई शाखा शुरू करने या निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे.