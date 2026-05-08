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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Jayanti 2026: शनि जयंती पर महासंयोग, 16 मई बाद शनि देव इन 4 राशियों पर लुटाएगा आशीर्वाद

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर महासंयोग, 16 मई बाद शनि देव इन 4 राशियों पर लुटाएगा आशीर्वाद

Shani Jayanti 2026: इस बार शनि जयंती बहुत खास है क्योंकि 16 मई को शनि जयंती पर शनिवार का संयोग बन रहा है, ये दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्योदय करने वाला होगा. किसे होगा लाभ जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 08 May 2026 10:01 AM (IST)
Shani Jayanti 2026: इस बार शनि जयंती बहुत खास है क्योंकि 16 मई को शनि जयंती पर शनिवार का संयोग बन रहा है, ये दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्योदय करने वाला होगा. किसे होगा लाभ जानें.

शनि जयंती 2026

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शनि जयंती पर इस बार शनिवार के अलावा केदार योग भी बन रहा है. व्यक्ति को भूमि, प्रॉपर्टी और कृषि से जबरदस्त लाभ मिलता है. सनि जयंती पर इस योग का बनना सोने पर सुहागा होगा.
शनि जयंती पर इस बार शनिवार के अलावा केदार योग भी बन रहा है. व्यक्ति को भूमि, प्रॉपर्टी और कृषि से जबरदस्त लाभ मिलता है. सनि जयंती पर इस योग का बनना सोने पर सुहागा होगा.
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शनि जयंती पर बन रहे दुर्लभ संयोग से सिंह राशि के जातक को व्यापार बढ़ाने, नई शाखा शुरू करने या निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे.
शनि जयंती पर बन रहे दुर्लभ संयोग से सिंह राशि के जातक को व्यापार बढ़ाने, नई शाखा शुरू करने या निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे.
Published at : 08 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Shani Dev Shani Jayanti 2026 Jyeshtha Amavasya 2026

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