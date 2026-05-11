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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'

'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'

Nitesh Rane on AIMIM: नितेश राणे का दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी केवल 'जिहादी' करना चाहती है. उन्होंने सरकार से अपील की कि AIMIM को बैन किया जाए, क्योंकि यह एक आतंकी संगठन है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 May 2026 06:45 AM (IST)
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महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. अब उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और मंत्री नितेश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को 'आतंकवादी संगठन' करार दिया है. इतना ही नहीं, विवादित बयान देते हुए उन्होंने ओवैसी की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की.

नितेश राणे ने मीडिया के सामने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "AIMIM एक आतंकवादी संगठन है. असदुद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कुछ फर्क नहीं है. जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था, वही ओवैसी AIMIM के माध्यम से कर रहा है. इनमें क्या फर्क है?"

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'सिर्फ जिहादी करना चाहते हैं ओवैसी'- नितेश राणे

इतना ही नहीं, नितेश राणे ने आगे कहा, "ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुनकर आने के बाद किया? सिर्फ जिहादी करते हैं. उनके शपथपत्र में सिर्फ एक बात लिखी है कि हम जिहादी करेंगे. उनका काम ही और कुछ नहीं है. जैसे हमने PFI को बैन किया है, अलकायदा को बैन किया है, वैसे ही AIMIM को भी बैन किया जाना चाहिए."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 11 May 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Osama Bin Laden Maharashtra News Nitesh Rane BJP AIMIM
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