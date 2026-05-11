महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. अब उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और मंत्री नितेश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को 'आतंकवादी संगठन' करार दिया है. इतना ही नहीं, विवादित बयान देते हुए उन्होंने ओवैसी की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की.

नितेश राणे ने मीडिया के सामने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "AIMIM एक आतंकवादी संगठन है. असदुद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कुछ फर्क नहीं है. जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था, वही ओवैसी AIMIM के माध्यम से कर रहा है. इनमें क्या फर्क है?"

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Mumbai, Maharashtra: Minister Nitesh Rane says, "MIM is a terrorist organization, there is no difference between Bin Laden and Owaisi. The work that Bin Laden used to do through Al Qaeda, Owaisi is doing the same through AIMIM. What other difference is there, what is the big work… pic.twitter.com/ejmEbk4wa4 — IANS (@ians_india) May 10, 2026

'सिर्फ जिहादी करना चाहते हैं ओवैसी'- नितेश राणे

इतना ही नहीं, नितेश राणे ने आगे कहा, "ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुनकर आने के बाद किया? सिर्फ जिहादी करते हैं. उनके शपथपत्र में सिर्फ एक बात लिखी है कि हम जिहादी करेंगे. उनका काम ही और कुछ नहीं है. जैसे हमने PFI को बैन किया है, अलकायदा को बैन किया है, वैसे ही AIMIM को भी बैन किया जाना चाहिए."

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