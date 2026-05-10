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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?

CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?

Vijay Decision तमिलनाडु के सीएम विजय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर दो महीने में 200 यूनिट बिजली देने का ऐलान करते हुए आदेश में कहा है कि जिनकी दो महीने की खपत 500 यूनिट तक है, उनपर यह फैसला लागू होगा.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 May 2026 06:28 PM (IST)
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तमिलनाडु में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विजय ने कई अहम फैसले लिए हैं. सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है. विजय सरकार के इस फैसलों को राज्य की जनता के कल्याण के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं. तमिलनाडु के उर्जा विभाग ने एक 200 यूनिट तक की बिजली पर सब्सिडी देने की घोषणा करते हुए सरकारी आदेश जारी किया है. यह सब्सिडी उन कंज्यूमर्स के लिए हैं, जिनकी हर दो महीने की खपत 500 यूनिट तक है. इस मामले में सरकार हर साल 1730 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी. 

तमिलनाडु के सीएम विजय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर दो महीने में 200 यूनिट बिजली देने का ऐलान करते हुए आदेश में कहा है कि जिनकी दो महीने की खपत 500 यूनिट तक है, उनपर यह फैसला लागू होगा. जिन कंज्यूमर की दो महीने की खपत 500 यूनिट से ज्यादा है. उनके लिए मौजूदा टैरिफ ढांचा ही जारी रहेगा. इसमें हर दो महीने में 100 यूनिट मुफ्त बिजली भी शामिल है.

ये भी पढ़ें- Suvendu Adhikari Oath: शुभेंदु अधिकारी के शपथग्रहण में शामिल होंगी ममता बनर्जी? जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

विजय ने शपथ लेने के बाद लिए कई अहम फैसले

विजय ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है. इस दौरान उन्होंने कई फाइलों पर दस्तखत किए हैं. साथ ही अपने चुनावी वादों को तेजी से पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं हैं. विजय ने बिजली के अलावा अन्य फैसले लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने को मंजूरी दी है. इसके अलावा हर जिले में एक एंटी ड्रग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. उन्होंने इसी के साथ कथित नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने का अपना वादा पूरा किया है.

इसके अलावा उन्होंने जो अहम घोषणा की है, उसमें 2021-2026 की अवधि के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति पर white paper जारी किया जाएगा. DMK सरकार ने हमारे ऊपर 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ दिया है. मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने हमारे ऊपर कितना कर्ज छोड़ा है. मेरे कंधों पर कितना बोझ डाल दिया है.

ये भी पढ़ें:  तमिलनाडु के पहले गैर-द्रविड़ CM बने विजय, TVK के 8 विधायकों भी बने मंत्री, थलापति की कैबिनेट में कौन-कौन?

Published at : 10 May 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
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