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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सOldest Players in IPL: IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, 43 की उम्र में भी मैदान पर छाया ये प्लेयर

Oldest Players in IPL: IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, 43 की उम्र में भी मैदान पर छाया ये प्लेयर

आईपीएल में ब्रैड होग, प्रवीण तांबे और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ियों ने 40 की उम्र पार करने के बाद भी शानदार प्रदर्शन किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 May 2026 07:09 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को युवाओं का खेल माना जाता है, जहां फिटनेस और तेजी सबसे बड़ी ताकत होती है. लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जिन्होंने उम्र को सिर्फ एक नंबर साबित किया और 40 साल की उम्र पार करने के बाद भी मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया. इन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और जज्बे से फैंस का दिल जीता.

Brad Hogg हैं IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र में खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने 45 साल और 92 दिन की उम्र में अपना आखिरी IPL मैच खेला था. हॉग ने आईपीएल 2016 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आखिरी मुकाबला खेला और शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. ब्रैड हॉग ने राजस्थान रॉयल्स और केकेआर दोनों टीमों के लिए खेला. अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 21 मैचों में 23 विकेट हासिल किए. उनकी फिटनेस और ऊर्जा युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती थी.

प्रवीण तांबे की प्रेरणादायक कहानी

प्रवीण तांबे आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने 41 साल की उम्र में IPL डेब्यू किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है. तांबे ने 44 साल और 219 दिन की उम्र में अपना आखिरी मैच खेला. राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लायंस के लिए खेलने वाले इस लेग स्पिनर ने 33 मैचों में 28 विकेट लिए. 2014 में KKR के खिलाफ उनकी हैट्रिक आज भी फैंस को याद है. उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ‘कौन प्रवीण तांबे?’ ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की.

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एमएस धोनी आज भी हैं सबसे उम्रदराज एक्टिव खिलाड़ी

महेंद्र सिंह धोनी IPL के सबसे उम्रदराज सक्रिय खिलाड़ी हैं. 43 साल की उम्र में भी वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते नजर आए. आईपीएल 2025 में उन्होंने कप्तानी संभालते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान बने और उन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया. उनकी फिटनेस और शांत स्वभाव आज भी फैंस को आकर्षित करता है.

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मुरलीधरन और इमरान ताहिर ने भी छोड़ी खास छाप

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 42 साल की उम्र तक आईपीएल खेला. उन्होंने सिएसके, कोची तस्कर केरला और आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन किया. वहीं दक्षिण अफ्रीका के Imran Tahir ने भी 42 साल की उम्र तक आईपीएल में अपना जलवा दिखाया. 2019 सीजन में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 26 विकेट झटके थे. 

Published at : 11 May 2026 07:06 AM (IST)
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