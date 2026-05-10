तृषा कृष्णन इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह थलापति विजय के साथ अफेयर और शादी की खबरों को लेकर हेडलाइन्स में रहती हैं. वहीं, तमिलनाडु सीएम शपथ समारोह में एक्ट्रेस को विजय और उनकी फैमिली के साथ देखा गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी इमोशनल भी दिखीं. विजय की सफलता पर उनकी आंखों में आंसू दिखे. वह 43 साल की हैं और अब तक शादी नहीं की. चलिए बताते हैं शादी को लेकर उनका क्या कहना था.

तृषा कृष्णन की टूट चुकी सगाई

तृषा कृष्णन, थलापति विजय से लिंकअप से पहले भी कई बार पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. साल 2015 में एक्ट्रेस ने करियर के टॉप पर चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई की थी. उस समय फैंस बेहद खुश थे लेकिन सगाई 5 महीने के बाद ही खबर उनकी शादी के टूटने की आई थी. करीब दो साल के बाद उन्होंने 2017 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शादी में बहुत विश्वास है लेकिन समाज के दबाव या फिर उम्र के कारण शादी नहीं करना चाहतीं. उनका मानना था कि शादी तभी होनी चाहिए जब प्यार और इमोशनल कम्पैटिबिलिटी हो.

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राणा दग्गुबाती संग जुड चुका नाम

इतना ही नहीं, तृषा कृष्णन का राणा दग्गुबाती संग भी नाम जुड़ चुका है. उनकी सोशल मीडिया पर एक फोटो भी खूब वायरल हुई थी. सगाई टूटने के बाद तृषा और राणा के रिलेशनशिप की काफी चर्चा रही थी. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की. इन चर्चाओं के बीच उनकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक्टर को तृषा को किस करते हुए देखा गया था. हालांकि, राणा ने साल 2018 में करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में बताया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए एक्ट्रेस को डेट किया था. लेकिन बाद में वो अलग हो गए थे.

अब विजय संग अफेयर की चर्चा

इसी के साथ ही अब तृषा विजय के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में हैं. 2023 में दोनों की जोड़ी को करीब 15 साल के बाद स्क्रीन पर देखा गया था. दोनों फिल्म 'लियो' के लिए साथ आए थे. इसके बाद तृषा ने विजय की SIIMA अवॉर्ड्स में तारीफ की थी और कहा था कि उन्हें उनके नए सफर (राजनीति) के लिए गुड लक. वह जो सपने देखते हों वो सच हों. इसके बाद दोनों को पब्लिक इवेंट्स में साथ देखा जाने लगा और वहीं, एक्टर की वाइफ ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए. फिर दोनों के अफेयर की चर्चा शुरू हो गई.

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शादी को लेकर क्या बोली थीं तृषा कृष्णन?

तृषा कृष्णन ने इंडिया ग्लिट्ज से बात करते हुए शादी पर अपने विचार साझा किए थे और कहा था, 'मुझे नहीं पता मैं शादी कब करुंगी? क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि मैं किसके साथ हूं और कौन मेरे साथ है. मुझे वो फील आना चाहिए कि मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी रह सकती हूं या रहना चाहती हूं. मैं तलाक में विश्वास नहीं करती. मैं शादी के बाद तलाक नहीं चाहती. मेरे आसपास ऐसे कई कपल्स हैं, जिनकी शादी टूटी है. कई दोस्त हैं, जो शादी में खुश हैं. मैं चाहती हूं कि मैं तब शादी करूंगी जब मुझे राइट पर्सन मिल जाएगा और मैं अपने रिश्ते में खुश रहना चाहती हूं. अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसे भी ठीक हूं.'

बहरहाल, अगर तृषा कृष्णन के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वह एक्टर सूर्या के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. उनकी फिल्म 'करुप्पू' 14 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.