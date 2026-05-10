हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम

तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम

Trisha Krishnan Relationship Rumors: तृषा कृष्णन की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही चर्चा में रही है. एक बार उन्होंने खुद अपनी शादी और च्वॉइस को लेकर बात की थी. चलिए बताते हैं उन्होंने शादी क्यों नहीं की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 10 May 2026 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

तृषा कृष्णन इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह थलापति विजय के साथ अफेयर और शादी की खबरों को लेकर हेडलाइन्स में रहती हैं. वहीं, तमिलनाडु सीएम शपथ समारोह में एक्ट्रेस को विजय और उनकी फैमिली के साथ देखा गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी इमोशनल भी दिखीं. विजय की सफलता पर  उनकी आंखों में आंसू दिखे. वह 43 साल की हैं और अब तक शादी नहीं की. चलिए बताते हैं शादी को लेकर उनका क्या कहना था.

तृषा कृष्णन की टूट चुकी सगाई

तृषा कृष्णन, थलापति विजय से लिंकअप से पहले भी कई बार पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. साल 2015 में एक्ट्रेस ने करियर के टॉप पर चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई की थी. उस समय फैंस बेहद खुश थे लेकिन सगाई 5 महीने के बाद ही खबर उनकी शादी के टूटने की आई थी. करीब दो साल के बाद उन्होंने 2017 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शादी में बहुत विश्वास है लेकिन समाज के दबाव या फिर उम्र के कारण शादी नहीं करना चाहतीं. उनका मानना था कि शादी तभी होनी चाहिए जब प्यार और इमोशनल कम्पैटिबिलिटी हो.

यह भी पढ़ें: 8.2 IMDb रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसने थलापति विजय को बनाया 'मास हीरो', तृषा कृष्णन संग हिट हुई थी जोड़ी

राणा दग्गुबाती संग जुड चुका नाम

इतना ही नहीं, तृषा कृष्णन का राणा दग्गुबाती संग भी नाम जुड़ चुका है. उनकी सोशल मीडिया पर एक फोटो भी खूब वायरल हुई थी. सगाई टूटने के बाद तृषा और राणा के रिलेशनशिप की काफी चर्चा रही थी. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की. इन चर्चाओं के बीच उनकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक्टर को तृषा को किस करते हुए देखा गया था. हालांकि, राणा ने साल 2018 में करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में बताया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए एक्ट्रेस को डेट किया था. लेकिन बाद में वो अलग हो गए थे.

Image

अब विजय संग अफेयर की चर्चा

इसी के साथ ही अब तृषा विजय के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में हैं. 2023 में दोनों की जोड़ी को करीब 15 साल के बाद स्क्रीन पर देखा गया था. दोनों फिल्म 'लियो' के लिए साथ आए थे. इसके बाद तृषा ने विजय की SIIMA अवॉर्ड्स में तारीफ की थी और कहा था कि उन्हें उनके नए सफर (राजनीति) के लिए गुड लक. वह जो सपने देखते हों वो सच हों. इसके बाद दोनों को पब्लिक इवेंट्स में साथ देखा जाने लगा और वहीं, एक्टर की वाइफ ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए. फिर दोनों के अफेयर की चर्चा शुरू हो गई.

यह भी पढ़ें: 200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी

शादी को लेकर क्या बोली थीं तृषा कृष्णन?

तृषा कृष्णन ने इंडिया ग्लिट्ज से बात करते हुए शादी पर अपने विचार साझा किए थे और कहा था, 'मुझे नहीं पता मैं शादी कब करुंगी? क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि मैं किसके साथ हूं और कौन मेरे साथ है. मुझे वो फील आना चाहिए कि मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी रह सकती हूं या रहना चाहती हूं. मैं तलाक में विश्वास नहीं करती. मैं शादी के बाद तलाक नहीं चाहती. मेरे आसपास ऐसे कई कपल्स हैं, जिनकी शादी टूटी है. कई दोस्त हैं, जो शादी में खुश हैं. मैं चाहती हूं कि मैं तब शादी करूंगी जब मुझे राइट पर्सन मिल जाएगा और मैं अपने रिश्ते में खुश रहना चाहती हूं. अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसे भी ठीक हूं.'

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream Warrior Pictures (@dreamwarriorpictures) द्वारा साझा की गई पोस्ट

बहरहाल, अगर तृषा कृष्णन के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वह एक्टर सूर्या के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. उनकी फिल्म 'करुप्पू' 14 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 10 May 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने सीएम, शपथ समारोह क्यों नहीं आए पत्नी-बच्चे? जानिए क्या है इसकी वजह
थलापति विजय बने सीएम, शपथ समारोह क्यों नहीं आए पत्नी-बच्चे? जानिए क्या है इसकी वजह
साउथ सिनेमा
'तमिलनाडु मजबूत होगा...', प्रकाश राज ने दी विजय को बधाई, पवन कल्याण समेत ये सेलेब्स भी खुशी से झूमे
'तमिलनाडु मजबूत होगा...', प्रकाश राज ने दी विजय को बधाई, पवन कल्याण समेत ये सेलेब्स भी खुशी से झूमे
साउथ सिनेमा
200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी
200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
बिहार
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
आईपीएल 2026
Watch: प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विरार कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा
प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विरार कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
विश्व
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
ट्रेंडिंग
बेजुबान पर टूटा भीड़ का कहर, पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर आवारा कुत्ते को मार डाला, वीडियो वायरल
बेजुबान पर टूटा भीड़ का कहर, पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर आवारा कुत्ते को मार डाला, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget