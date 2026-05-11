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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: धनु राशि के लिए सफलता-समृद्धि का डबल डोज लाया है यह सप्ताह, पढ़ें राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: धनु राशि के लिए सफलता-समृद्धि का डबल डोज लाया है यह सप्ताह, पढ़ें राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: धनु राशि के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:40 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: धनु राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

वीक स्टार्टिंग भाग्य, आध्यात्मिक उन्नति और व्यावसायिक विस्तार का सुंदर अवसर लेकर आया है. इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कई ऐसे मौके सामने आएंगे जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, ट्रेवल एजेंसी और हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी के काम में जबरदस्त सफलता दिलाएगा. बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे और पुराने क्लाइंट्स से भी बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. जो लोग अपना काम विस्तार देना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

विदेश में कार्यरत प्रोफेसर, लेक्चरर और रिसर्चर्स के लिए समय वेतन वृद्धि और सम्मान का रहेगा. आपकी मेहनत और ज्ञान की सराहना होगी. कुछ लोगों को किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या सेमिनार से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. करियर के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सीनियर्स का सहयोग भी प्राप्त होगा. जो लोग नई नौकरी या विदेश में अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं.

संतान के विवाह या सगाई की आधिकारिक चर्चा इस हफ्ते शुरू हो सकती है, जिससे घर में मेहमानों की रौनक रहेगी. परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण बना रहेगा. रिश्तेदारों के आने-जाने से घर में चहल-पहल बढ़ेगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ भी बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा और भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है.

प्रॉपर्टी में लंबे समय के लिए निवेश करना, जैसे जमीन का बड़ा टुकड़ा खरीदना, इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद फैसला साबित होगा. यदि आप लंबे समय से किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे थे तो अब समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. संपत्ति के मामले में पैतृक धन मिलने के योग इस सप्ताह बहुत प्रबल हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. किसी पुराने विवाद का समाधान भी आपके पक्ष में जा सकता है. हालांकि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

छुट्टियों के लिए आप किसी ऐसी जगह का रुख करेंगे जहां का समृद्ध इतिहास और वास्तुकला आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करे. यह यात्रा आपके ज्ञान और अनुभव दोनों को बढ़ाएगी. धार्मिक या ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा मानसिक रूप से आपको नई प्रेरणा दे सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

खिलाड़ियों के नेशनल इवेंट्स के लिए अपनी मानसिक मजबूती और एकाग्रता पर विशेष काम करना होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन सफलता की कुंजी साबित होंगे. कलाकारों को किसी सरकारी संस्था या बड़े एनजीओ के साथ काम करने का अवसर जून में मिल सकता है. इससे आपकी पहचान और लोकप्रियता दोनों में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह उत्तम है, लेकिन पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए भारी वजन न उठाएं. योग, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा. खानपान संतुलित रखें और पानी का पर्याप्त सेवन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026
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