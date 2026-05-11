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Mangal Aditya Yog 2026: आज बनेगा शक्तिशाली मंगल आदित्य योग, 4 दिनों तक इन राशियों को लाभ के संकेत
Mangal Aditya Yog 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर हुआ है, जहां पहले से ही सूर्य मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य-मंगल की युति से मंगल आदित्य राजयोग बना है, जिसका लाभ मेष, सिंह और धनु राशि को मिलेगा.
मेष राशि में मंगल-सू्र्य की युति
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Published at : 11 May 2026 05:45 AM (IST)
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