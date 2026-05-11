हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरMangal Aditya Yog 2026: आज बनेगा शक्तिशाली मंगल आदित्य योग, 4 दिनों तक इन राशियों को लाभ के संकेत

Mangal Aditya Yog 2026: आज बनेगा शक्तिशाली मंगल आदित्य योग, 4 दिनों तक इन राशियों को लाभ के संकेत

Mangal Aditya Yog 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर हुआ है, जहां पहले से ही सूर्य मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य-मंगल की युति से मंगल आदित्य राजयोग बना है, जिसका लाभ मेष, सिंह और धनु राशि को मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 11 May 2026 05:45 AM (IST)
Mangal Aditya Yog 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर हुआ है, जहां पहले से ही सूर्य मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य-मंगल की युति से मंगल आदित्य राजयोग बना है, जिसका लाभ मेष, सिंह और धनु राशि को मिलेगा.

मेष राशि में मंगल-सू्र्य की युति

1/6
11 मई को आज मंगल ग्रह का गोचर स्वराशि मेष में होगा. स्वारशि में आकर मंगल और भी शक्तिशाली हो जाएंगे. वहीं सूर्य पहले से मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. ऐसे में मेष राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी.
11 मई को आज मंगल ग्रह का गोचर स्वराशि मेष में होगा. स्वारशि में आकर मंगल और भी शक्तिशाली हो जाएंगे. वहीं सूर्य पहले से मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. ऐसे में मेष राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी.
2/6
सूर्य और मंगल की युति (Sun Mars Conjuncion) से शक्तिशाली मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण होगा. मेष मंगल की स्वराशि है और सूर्य मेष की उच्च राशि है. इसलिए ज्योतिष में मंगल आदित्य योग का काफी पावरफुल माना जाता है.
सूर्य और मंगल की युति (Sun Mars Conjuncion) से शक्तिशाली मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण होगा. मेष मंगल की स्वराशि है और सूर्य मेष की उच्च राशि है. इसलिए ज्योतिष में मंगल आदित्य योग का काफी पावरफुल माना जाता है.
Published at : 11 May 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Surya Mangal Yuti Mangal Gochar 2026 Mangal Aditya Yog 2026

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 11 May 2026: दोपहर 3:27 से पहले बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत, 9 राशियों पर बढ़ेगा काम और मानसिक दबाव, करियर-पैसों में संभलकर लेने होंगे फैसले
Aaj Ka Rashifal 11 May 2026: राहुकाल, चंद्र गोचर और 12 राशियों पर आज का असर
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 11 May 2026: मीन राशि ग्रहण दोष से कार्यस्थल पर बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक लेन-देन और विदेशी निवेश में बरतें अत्यधिक सावधानी
मीन राशिफल 11 मई 2026 ग्रहण दोष से कार्यस्थल पर बढ़ सकता है तनाव, आर्थिक लेन-देन और विदेशी निवेश में बरतें अत्यधिक सावधानी
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 May 2026: कुंभ राशि मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, सरकारी काम पूरे होंगे और वाहन-संपत्ति की खरीदारी के बनेंगे शुभ योग
कुंभ राशिफल 11 मई 2026 मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, सरकारी काम पूरे होंगे और वाहन-संपत्ति की खरीदारी के बनेंगे शुभ योग
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 11 May 2026: मकर राशि रूचक योग से कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, डिजिटल बिजनेस में होगा बड़ा लाभ
मकर राशिफल 11 मई 2026 रूचक योग से कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, डिजिटल बिजनेस में होगा बड़ा लाभ और संतान देगी सुखद समाचार
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
ईरान-जंग के बाद बदलती दुनिया: होर्मुज से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा
मिडल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का बड़ा फैसला, UP में टैक्स फ्री हुई कृष्णावतारम्, कई मंत्रियों ने देखी फिल्म
CM योगी का बड़ा फैसला, UP में टैक्स फ्री हुई कृष्णावतारम्, कई मंत्रियों ने देखी फिल्म
साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
आईपीएल 2026
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
ट्रैवल
Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
एग्रीकल्चर
Goat Farming Scheme: मात्र 6 हजार लगाकर शुरू करें बकरी पालन, 54 हजार देगी सरकार; यूपी के बकरी पालकों के लिए आई तगड़ी स्कीम
मात्र 6 हजार लगाकर शुरू करें बकरी पालन, 54 हजार देगी सरकार; यूपी के बकरी पालकों के लिए आई तगड़ी स्कीम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget