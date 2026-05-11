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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: मीन राशि को किस्मत दिलाएगी ग्लोबल पहचान, इस सप्ताह चमकेगा भाग्य

Meen Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: मीन राशि को किस्मत दिलाएगी ग्लोबल पहचान, इस सप्ताह चमकेगा भाग्य

Meen Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: मीन राशि के लिए मई यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 07:00 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: मीन राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग आध्यात्मिक शांति, परोपकार और जल तत्वों से जुड़े व्यापार में उन्नति का है. इस सप्ताह आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और संतुलित रहेगी. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक शांति महसूस होगी. बात करें बिजनेसमैन की तो फिशरीज, पैकेज्ड वाटर और वाटर टूरिज्म में जबरदस्त मुनाफा दिलाएगा. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. जो लोग जल या यात्रा से जुड़े कारोबार में हैं, उनके लिए यह समय विस्तार का रहेगा.

विदेश में नर्सिंग, साइकोलॉजी या सोशल वर्क करने वालों को उनके समर्पण के लिए किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जा सकता है. आपके काम की सराहना होगी और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को भी सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे. विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है.

संतान की छुपी हुई कलात्मक या गायन प्रतिभा इस हफ्ते किसी प्रतियोगिता के माध्यम से बाहर आएगी, जिससे आप गर्व महसूस करेंगे. बच्चों की उपलब्धियां परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखेंगी. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे और घर का वातावरण प्रेम व अपनत्व से भरा रहेगा.

प्रॉपर्टी के मामले में पुश्तैनी मकान के नवीनीकरण या किसी नए फ्लैट की बुकिंग के लिए जून का महीना सबसे शुभ रहेगा. यदि आप घर बदलने या नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा. संपत्ति की बिक्री से मिले पैसे को आप बच्चों के भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हैं. भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई आपकी योजनाएं आगे चलकर लाभदायक साबित होंगी.

छुट्टियों के लिए आप परिवार के साथ समुद्र के बीच किसी क्रूज ट्रिप या सुंदर द्वीपों पर जाने की योजना को अंतिम रूप देंगे. यह यात्रा आपको मानसिक तनाव से राहत देगी और परिवार के साथ यादगार पल बिताने का अवसर देगी. पानी के आसपास की जगहें आपको विशेष शांति और सुकून का अनुभव कराएंगी.

कलाकारों को इस हफ्ते किसी पुराने मित्र या गुरु की मदद से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो उनकी वैश्विक पहचान बना देगा. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ सकती है.

खिलाड़ियों को अपनी एकाग्रता के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जून में मानसिक दबाव अधिक रह सकता है. नियमित अभ्यास और मानसिक संतुलन ही सफलता दिलाएगा। सेहत के मामले में पैरों की सूजन और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दें. पानी का सेवन बढ़ाएं और देर रात तक जागने से बचें. योग और ध्यान आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Astrology 2026 Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026
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