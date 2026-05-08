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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Gochar 2026: अधिक मास में सूर्य करेंगे वृषभ राशि में संचरण, जानें किन 3 राशियों को होगा आर्थिक नुकसान

Surya Gochar 2026: अधिक मास में सूर्य करेंगे वृषभ राशि में संचरण, जानें किन 3 राशियों को होगा आर्थिक नुकसान

Surya Gochar 2026: 15 मई से सूर्य का वृषभ गोचर और अधिक मास का संयोग मिथुन, कन्या और तुला राशि की मुश्किलें बढ़ा सकता है. बजट पर नियंत्रण और सेहत का ध्यान रखें. सूर्य को अर्घ्य दें.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 08 May 2026 09:42 AM (IST)
Surya Gochar 2026: 15 मई से सूर्य का वृषभ गोचर और अधिक मास का संयोग मिथुन, कन्या और तुला राशि की मुश्किलें बढ़ा सकता है. बजट पर नियंत्रण और सेहत का ध्यान रखें. सूर्य को अर्घ्य दें.

सूर्य गोचर 2026 इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन!

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ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, इस कठिन समय के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना लाभकारी होता है. 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और सफेद वस्तुओं का भोग लगाना शुभ रहेगा.
ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, इस कठिन समय के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना लाभकारी होता है. 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और सफेद वस्तुओं का भोग लगाना शुभ रहेगा.
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मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतियों भरा हो सकता है. आपके कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे आपकी सामाजिक छवि पर प्रभाव पड़ने की आशंका है. पेशेवर जीवन में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. मानसिक तनाव के कारण आपके काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतियों भरा हो सकता है. आपके कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे आपकी सामाजिक छवि पर प्रभाव पड़ने की आशंका है. पेशेवर जीवन में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. मानसिक तनाव के कारण आपके काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
Published at : 08 May 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Adhik Maas Sun In Taurus Surya Gochar 2026 Sun Transit 2026

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