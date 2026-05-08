ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, इस कठिन समय के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना लाभकारी होता है. 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और सफेद वस्तुओं का भोग लगाना शुभ रहेगा.