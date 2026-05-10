हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे

केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे

Keralam CM: केरल के CM पद की दौड़ में वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और केसी वेणुगोपाल का नाम आगे है. अब कांग्रेस नेतृत्व तीनों प्रमुख नेताओं को संतुष्ट करने का फार्मूला तैयार करने की कोशिश कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 10 May 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंपी, विधायकों की राय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई।

केरलम के 140 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने 102 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन 4 मई, 2026 को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद भी अब तक गठबंधन की तरफ से राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है. कांग्रेस पार्टी के भीतर केरलम में अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मंथन पर जोरों-शोर से चर्चा चल रही है.

कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट

कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त दो AICC पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन ने केरलम के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर शुक्रवार (8 मई, 2026) को अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में कांग्रेस विधायकों की सीएम पद को लेकर उनकी राय और पसंदीदा नेता के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है.

सीएम पद की रेस में कौन-कौन से नेता आगे?

रिपोर्ट के मुताबिक, केरलम के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तीन बड़े नेताओं के नाम सबसे आगे है. इनमें वी. डी. सतीशन, रमेश चेन्नीथला और केसी वेणुगोपाल नाम शामिल है. अब कांग्रेस नेतृत्व ऐसा फार्मूला तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे तीनों प्रमुख नेताओं को संतुष्ट रखा जा सके और पार्टी के भीतर किसी प्रकार की बगावत की स्थिति पैदा न हो.

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु CM के शपथ ग्रहण में गाया गया पूरा वंदे मातरम गीत, थलपति विजय ने भाजपा को क्या दिया मैसेज?

वी. डी. सतीशन- वीडी सतीशन ने 2016 और 2021 में कांग्रेस की हार के बाद केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाली थी. उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में UDF ने 20 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सतीशन को केरल की राजनीति में UDF का एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा माना जाता है. वह लगातार कई बार परवूर सीट से विधायक चुने जा चुके हैं. शुक्रवार (8 मई, 2026) को उनके समर्थकों ने केरल के कई हिस्सों में प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की.

के. सी. वेणुगोपाल- AICC के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी केरलम के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. वे कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव अभियान में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और पार्टी रणनीति तैयार करने में भी उनकी बड़ी भागीदारी रही.

केरल में सीएम के लिए केसी वेणुगोपाल का नाम जरूर आगे चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, ऐसे में अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगले 6 महीनों में उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा.

रमेश चेन्निथला- रमेश चेन्निथला केरलम के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में गिने जाते हैं. वह पहले केरल के गृह मंत्री भी रह चुके हैं. पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. 2026 विधानसभा चुनाव में उन्होंने हरिपद सीट से लगातार छठी बार जीत हासिल की है.

यह भी पढ़ेंः US Iran War: ‘जरूरत के अनुसार तेल-गैस का हो इस्तेमाल, यह समय...’, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का बड़ा बयान

Published at : 10 May 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Kerala CM Keralam KC Venugopal CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
इंडिया
US Iran War: ‘जरूरत के अनुसार तेल-गैस का हो इस्तेमाल, यह समय...’, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
‘जरूरत के अनुसार तेल-गैस का हो इस्तेमाल, यह समय...’, ईरान-US तनाव के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
इंडिया
तमिलनाडु CM के शपथ ग्रहण में गाया गया पूरा वंदे मातरम गीत, थलपति विजय ने भाजपा को क्या दिया मैसेज?
तमिलनाडु CM के शपथ ग्रहण में गाया गया पूरा वंदे मातरम, विजय ने भाजपा को क्या दिया मैसेज?
इंडिया
PM Modi Telangana: 'जैसे मनमोहन सिंह के समय गुजरात मॉडल बना, वैसे ही तेलंगाना...', मोदी के सामने ये क्या बोल गए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी?
'जैसे मनमोहन के समय गुजरात मॉडल बना, वैसे ही...', मोदी के सामने ये क्या बोल गए रेवंत रेड्डी?
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
बिहार
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए 15 साल के खिलाड़ी की पोस्ट
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए पोस्ट
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'मौका मिलते ही साथी की पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस को लेकर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
'मौका मिलते ही पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
एग्रीकल्चर
Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
शिक्षा
JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget