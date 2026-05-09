ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में शनि शुभ स्थिति में न हो तो राजनीति की राह में रोड़े आते हैं.शनि अशुभ हो तो यह सफलता के बहुत करीब ले जाकर, आखिरी समय में संघर्ष बढ़ा देता है. विजय थलपति को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है