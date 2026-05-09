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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVijay Thalapathy: थलपति विजय की शपथ फिर टली, बार-बार सफलता में बाधा डाल रहा है ये ग्रह!

Vijay Thalapathy: थलपति विजय की शपथ फिर टली, बार-बार सफलता में बाधा डाल रहा है ये ग्रह!

Vijay Thalapathy Oath Ceremony: तमिलनाडु में विजय थलपति की शपथ एक बार फिर टल गई है.ज्योतिष शास्त्र अनुसार बार-बार सफलता के करीब आकर विफलता मिलने के पीछ शनि हो सकता है. जानें क्या है शनि देव का संकेत

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 May 2026 11:35 AM (IST)
Vijay Thalapathy Oath Ceremony: तमिलनाडु में विजय थलपति की शपथ एक बार फिर टल गई है.ज्योतिष शास्त्र अनुसार बार-बार सफलता के करीब आकर विफलता मिलने के पीछ शनि हो सकता है. जानें क्या है शनि देव का संकेत

थलपति विजय

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तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है. चुनाव जीतने के बाद भी विजय थलपति को सीएम बनने के लिए कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है. बहुमत सिद्ध करने के लिए बार-बार सफलता के पास जाकर वो फेल हो जा रहे हैं.
तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है. चुनाव जीतने के बाद भी विजय थलपति को सीएम बनने के लिए कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है. बहुमत सिद्ध करने के लिए बार-बार सफलता के पास जाकर वो फेल हो जा रहे हैं.
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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में शनि शुभ स्थिति में न हो तो राजनीति की राह में रोड़े आते हैं.शनि अशुभ हो तो यह सफलता के बहुत करीब ले जाकर, आखिरी समय में संघर्ष बढ़ा देता है. विजय थलपति को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में शनि शुभ स्थिति में न हो तो राजनीति की राह में रोड़े आते हैं.शनि अशुभ हो तो यह सफलता के बहुत करीब ले जाकर, आखिरी समय में संघर्ष बढ़ा देता है. विजय थलपति को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है
Published at : 09 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Vijay Thalapathy Shani Dev TVK Tamilnadu Oath Ceremony

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