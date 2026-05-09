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Vijay Thalapathy: थलपति विजय की शपथ फिर टली, बार-बार सफलता में बाधा डाल रहा है ये ग्रह!
Vijay Thalapathy Oath Ceremony: तमिलनाडु में विजय थलपति की शपथ एक बार फिर टल गई है.ज्योतिष शास्त्र अनुसार बार-बार सफलता के करीब आकर विफलता मिलने के पीछ शनि हो सकता है. जानें क्या है शनि देव का संकेत
थलपति विजय
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Published at : 09 May 2026 11:35 AM (IST)
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