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(Source: ECI/ABP News)
West Bengal: कोलकाता की 3 रहस्यमयी जगहें, काले जादू, तंत्र साधना के लिए है फेसम
West Bengal Kolkata: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अलावा कोलकाता में तांत्रिक साधनाओं का इतिहास भी रहा है, धार्मिक मान्यता है कि कोलकाता में तीन ऐसी जगह हैं जहां की गई तंत्र साधना का कोई तोड़ नहीं.
कोलकाता में कहां होती तांत्रिक क्रिया
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Published at : 04 May 2026 11:59 AM (IST)
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