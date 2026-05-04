पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर को देश के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्ध पीठों में गिना जाता है. यह स्थान मां तारा की उपासना का प्रमुख केंद्र है और तंत्र साधना की परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है. मंदिर के पास स्थित महाश्मशान को साधकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली स्थल माना जाता है, जहां गहन साधनाएं की जाती हैं.