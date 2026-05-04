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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोWest Bengal: कोलकाता की 3 रहस्यमयी जगहें, काले जादू, तंत्र साधना के लिए है फेसम

West Bengal: कोलकाता की 3 रहस्यमयी जगहें, काले जादू, तंत्र साधना के लिए है फेसम

West Bengal Kolkata: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अलावा कोलकाता में तांत्रिक साधनाओं का इतिहास भी रहा है, धार्मिक मान्यता है कि कोलकाता में तीन ऐसी जगह हैं जहां की गई तंत्र साधना का कोई तोड़ नहीं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 04 May 2026 12:13 PM (IST)
West Bengal Kolkata: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अलावा कोलकाता में तांत्रिक साधनाओं का इतिहास भी रहा है, धार्मिक मान्यता है कि कोलकाता में तीन ऐसी जगह हैं जहां की गई तंत्र साधना का कोई तोड़ नहीं.

कोलकाता में कहां होती तांत्रिक क्रिया

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर को देश के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्ध पीठों में गिना जाता है. यह स्थान मां तारा की उपासना का प्रमुख केंद्र है और तंत्र साधना की परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है. मंदिर के पास स्थित महाश्मशान को साधकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली स्थल माना जाता है, जहां गहन साधनाएं की जाती हैं.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर को देश के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्ध पीठों में गिना जाता है. यह स्थान मां तारा की उपासना का प्रमुख केंद्र है और तंत्र साधना की परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है. मंदिर के पास स्थित महाश्मशान को साधकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली स्थल माना जाता है, जहां गहन साधनाएं की जाती हैं.
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कोलकाता का निमतला घाट भी श्मशान साधना के संदर्भ में काफी चर्चित रहा है. मणिकर्णिका घाट की तरह यह स्थान भी अंतिम संस्कार और आध्यात्मिक साधना दोनों के लिए जाना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, रात के समय यहां का वातावरण रहस्यमय हो जाता है और कुछ लोग असामान्य ध्वनियां सुनने का दावा करते हैं, हालांकि इन बातों के ठोस प्रमाण नहीं हैं.
कोलकाता का निमतला घाट भी श्मशान साधना के संदर्भ में काफी चर्चित रहा है. मणिकर्णिका घाट की तरह यह स्थान भी अंतिम संस्कार और आध्यात्मिक साधना दोनों के लिए जाना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, रात के समय यहां का वातावरण रहस्यमय हो जाता है और कुछ लोग असामान्य ध्वनियां सुनने का दावा करते हैं, हालांकि इन बातों के ठोस प्रमाण नहीं हैं.
Published at : 04 May 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Kolkata Black Magic Kala Jadu West Bengal Election 2026 Bengal Election Result 2026

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