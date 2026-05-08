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Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आज, सुख-सौभाग्य और प्रेम की धनी बनेंगी ये राशियां
Shukra Nakshatra Parivartan 2026: शुक्र ग्रह 8 मई की रात 9:51 बजे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ, सिंह, मिथुन और कुंभ जैसी राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा.
शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर
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Published at : 08 May 2026 10:11 AM (IST)
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