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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Nakshatra Parivartan: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आज, सुख-सौभाग्य और प्रेम की धनी बनेंगी ये राशियां

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आज, सुख-सौभाग्य और प्रेम की धनी बनेंगी ये राशियां

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: शुक्र ग्रह 8 मई की रात 9:51 बजे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ, सिंह, मिथुन और कुंभ जैसी राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 May 2026 10:11 AM (IST)
Shukra Nakshatra Parivartan 2026: शुक्र ग्रह 8 मई की रात 9:51 बजे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ, सिंह, मिथुन और कुंभ जैसी राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा.

शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर

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ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुंदरता, वैभव, सुख-सुविधा और विलासिता का कारक माना जाता है. शुक्र आज 8 मई की रात 9 बजकर 81 मिनट पर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. शुक्र की चाल में बदलाव होने के राशियों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है.
ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुंदरता, वैभव, सुख-सुविधा और विलासिता का कारक माना जाता है. शुक्र आज 8 मई की रात 9 बजकर 81 मिनट पर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. शुक्र की चाल में बदलाव होने के राशियों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है.
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मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, जिसे खासतौर पर जिज्ञासा, संवेदनशीलता, चंचलता, आकर्षण और निरंतर खोज का प्रतीक माना जाता है. आइए ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं कि, शुक्र के इस नक्षत्र में आना किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा.
मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, जिसे खासतौर पर जिज्ञासा, संवेदनशीलता, चंचलता, आकर्षण और निरंतर खोज का प्रतीक माना जाता है. आइए ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं कि, शुक्र के इस नक्षत्र में आना किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा.
Published at : 08 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Mrigashira Nakshatra Shukra Nakshatra Parivartan Shukra Gochar 2026

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