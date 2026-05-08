Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आज, सुख-सौभाग्य और प्रेम की धनी बनेंगी ये राशियां

ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुंदरता, वैभव, सुख-सुविधा और विलासिता का कारक माना जाता है. शुक्र आज 8 मई की रात 9 बजकर 81 मिनट पर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. शुक्र की चाल में बदलाव होने के राशियों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है.