Panchak 2026: मौसम में बदलाव और रोग पंचक का डबल अटैक, खतरे की आहट तो नहीं?

रोग पंचक 10 मई दोपहर 12:08 पर शुरू होगा और 14 मई रात 10:34 पर समाप्त हो जाएगा. बता दें कि, पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है और 5 नक्षत्रों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती) से होकर गुजरता है. वहीं रविवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो इसे रोग पंचक कहते हैं.