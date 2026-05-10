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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPanchak 2026: मौसम में बदलाव और रोग पंचक का डबल अटैक, खतरे की आहट तो नहीं?

Panchak 2026: मौसम में बदलाव और रोग पंचक का डबल अटैक, खतरे की आहट तो नहीं?

Rog Panchak 2026: इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इस बीच 10 मई से रोग पंचग भी शुरू हो चुका है. यह संयोग सेहत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है. इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 May 2026 02:21 PM (IST)
Rog Panchak 2026: इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इस बीच 10 मई से रोग पंचग भी शुरू हो चुका है. यह संयोग सेहत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है. इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

रोग पंचक 2026

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10 मई के रोग पंचक शुरू हो चुका है, जो 14 मई 2026 तक रहेगा. रोग पंचक के 5 दिनों की अवधि को खासकर सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए इस समय सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.
10 मई के रोग पंचक शुरू हो चुका है, जो 14 मई 2026 तक रहेगा. रोग पंचक के 5 दिनों की अवधि को खासकर सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए इस समय सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.
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रोग पंचक 10 मई दोपहर 12:08 पर शुरू होगा और 14 मई रात 10:34 पर समाप्त हो जाएगा. बता दें कि, पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है और 5 नक्षत्रों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती) से होकर गुजरता है. वहीं रविवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो इसे रोग पंचक कहते हैं.
रोग पंचक 10 मई दोपहर 12:08 पर शुरू होगा और 14 मई रात 10:34 पर समाप्त हो जाएगा. बता दें कि, पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है और 5 नक्षत्रों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती) से होकर गुजरता है. वहीं रविवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो इसे रोग पंचक कहते हैं.
Published at : 10 May 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Climate Change IMD Astrology HEATWAVE Panchak 2026 Rog Panchak 2026

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