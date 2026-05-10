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Panchak 2026: मौसम में बदलाव और रोग पंचक का डबल अटैक, खतरे की आहट तो नहीं?
Rog Panchak 2026: इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इस बीच 10 मई से रोग पंचग भी शुरू हो चुका है. यह संयोग सेहत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है. इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
रोग पंचक 2026
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Published at : 10 May 2026 02:21 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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