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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: IT, गैजेट्स और प्रॉपर्टी वालों के लिए शानदार वीक, पढ़ें कुंभ राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: IT, गैजेट्स और प्रॉपर्टी वालों के लिए शानदार वीक, पढ़ें कुंभ राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: कुंभ राशि के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:55 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग आधुनिक तकनीक, नए विचारों और सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाने वाला रहेगा. इस सप्ताह आपकी सोच पहले से अधिक क्रिएटिव और दूरदर्शी रहेगी. नए लोगों से संपर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी सक्रियता भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकती है. इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और गैजेट्स के बिजनेस में अभूतपूर्व आर्थिक लाभ होने के योग हैं. टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यापार में तेजी आएगी और नए ऑर्डर या क्लाइंट्स मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. यदि आप किसी नए स्टार्टअप या ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

विदेश में आईटी सेक्टर या डेटा साइंस में काम करने वालों के लिए बड़ी उपलब्धि और वर्क परमिट में विस्तार की खबर आ सकती है. ऑफिस में आपकी तकनीकी क्षमता और आइडियाज की सराहना होगी. कुछ लोगों को विदेश यात्रा या नई जिम्मेदारी का अवसर भी मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय करियर ग्रोथ और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है.

संतान के साथ मिलकर आप छुट्टियों में कोई नई कोडिंग लैंग्वेज या रोबोटिक्स जैसी आधुनिक स्किल्स सीखने का साझा प्लान बनाएंगे. बच्चों की रुचि नई तकनीक और इनोवेशन की ओर बढ़ेगी, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

प्रॉपर्टी के बाजार में आपकी दूरदर्शिता आपको जून में किसी बहुत ही प्राइम लोकेशन पर छोटा लेकिन कीमती निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी. संपत्ति की पुरानी डील जो महीनों से रुकी थी, अचानक लाभ के साथ फाइनल हो जाएगी. निवेश से पहले पूरी जानकारी और कानूनी सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आने वाले समय में यह निवेश बड़ा लाभ दे सकता है.

छुट्टियों के लिए आप ऐसी जगह चुनेंगे जो तकनीकी रूप से विकसित हो या जहां दुनिया के बेहतरीन थीम पार्क मौजूद हों. यह यात्रा आपको नई ऊर्जा और नए अनुभव देगी. परिवार के साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और मानसिक तनाव भी कम होगा.

खिलाड़ियों को इस हफ्ते अपनी डाइट और ट्रेनिंग रूटीन में बदलाव करना चाहिए ताकि गर्मी में उनका स्टेमिना बना रहे. नियमित अभ्यास और संतुलित खानपान आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा. कलाकारों को इस हफ्ते किसी फिल्म या वेब सीरीज के लिए डिजाइनिंग का काम मिल सकता है. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई पहचान और सफलता दिलाने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026
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