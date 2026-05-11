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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: मकर राशि को मिलेगी भागदौड़ से राहत, खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

Makar Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: मकर राशि को मिलेगी भागदौड़ से राहत, खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

Makar Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए मई का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:45 AM (IST)
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  • सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि वाले अनुशासन और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  • नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, विदेश से जुड़े मामले सकारात्मक रहेंगे।
  • परिवार में आपसी तालमेल के लिए बच्चों के प्रति नरमी और संवाद आवश्यक है।
  • संपत्ति के लेन-देन में सावधानी बरतें, कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा।

Makar Saptahik Rashifal 11 to 17 May  2026: मकर राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग अनुशासन, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण का रहेगा. इस सप्ताह आप अपने काम को लेकर बेहद गंभीर और फोकस्ड रहेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे और आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई देने लगेगा. लोहे, सीमेंट, कोयले और हैवी ट्रांसपोर्ट के काम में स्थिर और दीर्घकालिक मुनाफा देगा. बिजनेस में तेजी भले ही धीरे-धीरे आए, लेकिन लाभ मजबूत और टिकाऊ रहेगा. पुराने संपर्कों से भी आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है.

विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को जून में कंपनी की ओर से बेहतर आवास या बोनस की सुविधा मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना हो सकती है. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है. विदेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं.

संतान की किसी छोटी शरारत या गलती को अनुशासन के नाम पर ज्यादा तूल न दें, वरना जून की छुट्टियों का पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है. बच्चों के साथ नरमी और समझदारी से पेश आना बेहतर रहेगा. परिवार में आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

संपत्ति को लेकर अगर आप कोई नया रेंटल एग्रीमेंट या लीज साइन करने जा रहे हैं, तो कानूनी सलाह लेना अनिवार्य है. किसी भी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें. संपत्ति की खरीद-बिक्री में इस हफ्ते धीमापन रह सकता है, लेकिन ग्रह गोचर बनने से मार्केट में तेजी आएगी. आने वाले समय में प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि आप लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय तैयारी करने का है.

छुट्टियों में आप अपने काम के तनाव से पूरी तरह कटकर किसी शांत पहाड़ी गांव या अपने पैतृक फार्महाउस पर समय बिताना पसंद करेंगे. प्रकृति के बीच बिताया गया समय मानसिक शांति देगा और आपको नई ऊर्जा से भर देगा. परिवार के साथ बिताए गए ये पल रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे.

कलाकारों के लिए यह सप्ताह अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है, आपको कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलने के योग हैं. खिलाड़ियों को अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा ताकि फाइनल मैच में वे जीत हासिल कर सकें. अनुशासन और नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी साबित होंगे.

सेहत के मामले में हड्डियों और दांतों की समस्या को नजरअंदाज न करें और कैल्शियम युक्त आहार लें. पर्याप्त आराम करें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचें. योग और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:45 AM (IST)
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Capricorn Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Astrology 2026 Makar Rashifal 2026 Makar Weekly Horoscope
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