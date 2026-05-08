Mother’s Day 2026: मां के करीब होते हैं इस राशि के लोग, हर धड़कन में बसती है ममता की डोर

मदर्ड डे यानी मां का दिन. ‘मां’ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें पूरी सृष्टि का प्रेम समाया हुआ है. मदर्स डे पर हर कोई अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उन्हें स्पेशल फील कराता है.