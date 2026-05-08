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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMother’s Day 2026: मां के करीब होते हैं इस राशि के लोग, हर धड़कन में बसती है ममता की डोर

Mother’s Day 2026: मां के करीब होते हैं इस राशि के लोग, हर धड़कन में बसती है ममता की डोर

Mother’s Day 2026: मदर्ड डे 10 मई को मनाया जाएगा. मदर्स डे पर ज्योतिषीय दृष्टि स जानते हैं ऐसी राशियों के बारे में जो अपनी मां के बेहद करीब होते हैं और गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 May 2026 06:45 AM (IST)
Mother’s Day 2026: मदर्ड डे 10 मई को मनाया जाएगा. मदर्स डे पर ज्योतिषीय दृष्टि स जानते हैं ऐसी राशियों के बारे में जो अपनी मां के बेहद करीब होते हैं और गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं.

मदर्स डे 2026

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मदर्ड डे यानी मां का दिन. ‘मां’ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें पूरी सृष्टि का प्रेम समाया हुआ है. मदर्स डे पर हर कोई अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उन्हें स्पेशल फील कराता है.
मदर्ड डे यानी मां का दिन. ‘मां’ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें पूरी सृष्टि का प्रेम समाया हुआ है. मदर्स डे पर हर कोई अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उन्हें स्पेशल फील कराता है.
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बच्चे मां के लिए हमेशा खास होते हैं, क्योंकि इससे ही एक स्त्री को मातृत्व सुख का अनुभव होता है. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी राशियां होती हैं, जिनका लगाव अपनी मां से सबसे अधिक होता है.
बच्चे मां के लिए हमेशा खास होते हैं, क्योंकि इससे ही एक स्त्री को मातृत्व सुख का अनुभव होता है. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी राशियां होती हैं, जिनका लगाव अपनी मां से सबसे अधिक होता है.
Published at : 08 May 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Mother's Day Astrology Mother’s Day 2026

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