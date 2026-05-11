New train will start in June: बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जहां, इस साल जून 2026 के महीने से इस व्यस्त रूट पर रेल कनेक्टिविटी को पहले के मुताबिक और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेलवे अब एक बेंगलुरु और मुंबई के यात्रियों के लिए नई ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है. इस नए ट्रेन की शुरुआत से 'वंदे भारत स्लीपर' (Vande Bharat Sleeper) के संचालन का रास्ता आसानी से साफ हो जाएगा.

नई ट्रेनों का संचालन और करें समय की बचत

इस साल जून के महीन में शुरू होने जा रही नई ट्रेन को लेकर बेंगलुरु और मुंबई के यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है. तो वहीं, दूसरी तरफ नई सेवाओं का मुख्य उद्देश्य यात्रा के समय को पहले के अनुसार और भी ज्यादा कम करना है. हांलाकि, बेंगलुरु से मुंबई के सफर में लगने वाले घंटों को कम करने के लिए रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन और हाई-स्पीड कोच का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के समय को सही तरीके से उपयोग किया जा सके.

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वंदे भारत स्लीपर: लग्जरी और रफ्तार का संगम

जानकारी के मुताबितक, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का ट्रायल रन फिहलहाल, अंतिम चरण में है. कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि यह ट्रेन 160 किमी/घंटा की रफ्तार तक दौड़ सकती है. इसकी खासियत यह है कि यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस को भी आसानी से पीछे छोड़ने का सक्षम रखती है. बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स, बेहतर साउंडप्रूफिंग और आरामदायक कुशनिंग जैसी इस ट्रेन में आपको कई तरह की बेहतरीन सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके साथ ही मुंबई से बेंगलुरु का सफर अब काफी कम घंटों में न सिर्फ पूरा होगा बल्कि एक तरह से स सफर करने वाले यात्रियों का ज्यादा से ज्यादा समय भी बचेगा.

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क्या कनेक्टिविटी को भी मिलेगा बढ़ावा ?

तो वहीं, बेंगलुरु और मुंबई के बीच बेहतर रेल संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा, जहां इस ट्रेन के जरिए नई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सकेगा. इस साल जून के महीने से शुरू होने वाली यह ट्रेन किसी आम ट्रेन की तरह नहीं है. फिलहाल, यात्रियों को ट्रेन की बुकिंग का बेसब्री से इंतजार है, जिससे मानसून के समय में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी.