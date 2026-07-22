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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’

इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’

इंग्लैंड दौरे में फ्लॉप रहने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने आत्मविश्वास जताया. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव सामान्य हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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इंग्लैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. सीरीज शुरू होने से पहले वैभव ने माना कि पिछले चार महीनों में उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उनका आत्मविश्वास पहले जैसा ही मजबूत है.

‘क्रिकेट में ऐसा होता रहता है’

बीसीसीआई टीवी से बातचीत में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'पिछले चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं. क्रिकेट में ऐसा होता रहता है. मुझे सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना है और टीम के लिए अपना 100 प्रतिशत देना है.' वैभव ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ लगातार उनका पूरा साथ दे रहे हैं. उन्होंने कहा, 'जो भी मुझे चाहिए होता है, चाहे मार्गदर्शन हो या अभ्यास, कोच मुझे सब उपलब्ध करा रहे हैं. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरे अंदर पूरा आत्मविश्वास है.'

जिम्बाब्वे की यादें हैं खास

15 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि हरारे का मैदान उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी मैदान पर उन्होंने चार महीने पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी और भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

वैभव ने कहा, 'यह मैदान मेरे लिए बहुत खास है. चार महीने पहले हमने यहां अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था. भारत का प्रतिनिधित्व करना हर खिलाड़ी का सपना होता है. उसी मैदान पर फिर से खेलना मेरे लिए अलग ही एहसास होगा.'

यह भी पढ़ें- Zimbabwe T20 Squad vs India: भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे स्क्वॉड का ऐलान, देखें कौन-कौन शामिल

पुराने अनुभव का मिलेगा फायदा

वैभव का मानना है कि हरारे की पिच और परिस्थितियों की उन्हें अच्छी समझ है. उन्होंने कहा, 'अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खेलकर मुझे इन परिस्थितियों का अच्छा अनुभव मिला था. अब उसी अनुभव का इस्तेमाल इस सीरीज में करने की कोशिश करूंगा. मैं अपनी तैयारी और अपने खेल पर भरोसा रखूंगा और टीम के लिए जितना हो सके योगदान देने की कोशिश करूंगा.'

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 22 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Under-19 World Cup BCCI Vaibhav Suryavanshi
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