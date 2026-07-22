Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 23 जुलाई 2026 गुरुवार को वृश्चिक और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर और सेहत पर मंडराएगा बड़ा खतरा!
Kal Ka Rashifal 23 July 2026: कल गुरुवार को शुभ योग में चमकेगी धनु व मीन राशि वालों की किस्मत, मिलेगी बड़ी सफलता. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का राशिफल और पंचांग. पढ़ें, कल का राशिफल.
Kal Ka Rashifal 23 July 2026: गुरुवार, 23 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल विशाखा नक्षत्र और शुभ योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा.
आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल.
23 जुलाई 2026 के मुख्य पंचांग पर:
- दिनांक व मास: 23 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष
- मुख्य तिथि: नवमी तिथि (सुबह 07:05:15 तक, इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी).
- नक्षत्र व चंद्र राशि: विशाखा नक्षत्र (रात 25:43:18 तक). चंद्रमा शाम 19:01:39 तक तुला राशि में संचार करेंगे, तत्पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.
- कल का योग व करण: शुभ योग (शाम 19:19:34 तक). करण कौलव (सुबह 07:05:15 तक) और फिर तैतिल (रात 20:07:49 तक) रहेगा.
- वार व ऋतु: गुरुवार (भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का विशेष दिन), ऋतु - वर्षा.
- सूर्योदय व सूर्यास्त: सूर्योदय सुबह 05:37:02 बजे और सूर्यास्त शाम 19:17:42 बजे होगा.
- चन्द्रोदय व चन्द्रास्त: चन्द्रोदय दोपहर 14:22:59 बजे और चन्द्रास्त रात 24:49:59 बजे होगा.
मेष राशि (Aries) - सावधान रहें
मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आपको अपने दैनिक कार्यों में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.
करियर व ऑफिस: नौकरीपेशा जातकों की दफ्तर में व्यस्तता अधिक रहेगी. हालांकि, आपकी कड़ी मेहनत की सीनियर्स द्वारा तारीफ होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है.
परिवार व लव लाइफ: रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी.
सेहत व खर्च: सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खानपान संतुलित रखें. फिजूल के खर्चों पर कंट्रोल रखें.
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन करियर और व्यापार के मोर्चे पर काफी फायदेमंद साबित होगा.
व्यापार व करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी. किसी नए क्रिएटिव काम में आपकी रुचि जगेगी जिससे मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे.
सतर्कता व परिवार: विरोधियों से सतर्क रहने की सख्त जरूरत है, वे आपकी इमेज खराब करने का प्रयास कर सकते हैं. हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए गुस्से पर काबू रखें. अचानक पैसों की तंगी महसूस हो सकती है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें.
मिथुन राशि (Gemini) - सावधान रहें
मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन कुछ कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है.
करियर व ऑफिस: आपके ऊपर एक साथ कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिससे शारीरिक थकान महसूस होगी. सहकर्मियों की मदद से काम आसान हो सकते हैं. अपने कार्य समय पर पूरे करें और लापरवाही से बचें.
आर्थिक स्थिति व सेहत: निवेश के लिए कल का दिन अनुकूल नहीं है, पैसों के मामलों में सतर्क रहें. सेहत को लेकर सजग रहें और दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें. जीवनसाथी या साथी की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. जहां पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा तनाव रह सकता है, वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
परिवार व मित्र: परिवार से जुड़े कुछ पुराने मसले अचानक सामने आ सकते हैं. इन्हें नजरअंदाज करने की बजाय शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें. शाम को दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जो आपके मूड को तरोताजा कर देगी.
करियर व आर्थिक स्थिति: नौकरीपेशा जातक अपने काम में ईमानदारी से जुटे रहेंगे, जिससे उन्हें बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, आप अपने पसंदीदा शौक पर धन खर्च कर पाएंगे.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद शुभ और खुशियां लेकर आने वाला है.
करियर व शिक्षा: विद्यार्थी शोध आदि के कार्यों में व्यस्त रहेंगे और शानदार परिणाम हासिल करेंगे. सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
परिवार व धन लाभ: नया रिश्ता शुरू करने या शादी की योजना बना रहे लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल है. परिवार में किसी मांगलिक काम की संभावना से खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पैसों से जुड़ा बड़ा लाभ मिल सकता है.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के लोगों के लिए कल का दिन बेहद सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है.
व्यापार व करियर: काम में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. व्यापारियों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है. यदि आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी सफलता हाथ लगेगी.
शिक्षा व परिवार: छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और छोटी-छोटी खुशियां आपको संतोष देंगी.
तुला राशि (Libra) - सावधान रहें
तुला राशि वालों को कल के दिन कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
करियर व परिवार: परिवार और कार्यक्षेत्र (ऑफिस) के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे और मन हल्का होगा.
सेहत: सेहत को लेकर सजग रहना बहुत जरूरी है. संतुलित आहार लें और दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio) - सावधान रहें
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कल का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, धैर्य बनाए रखने की जरूरत है.
करियर व मानसिक स्थिति: कई परेशानियां एक साथ सामने आ सकती हैं जिससे मन थोड़ा निराश हो सकता है. ऐसे हालातों में अपना आत्मविश्वास न खोएं. किसी भी समस्या से निपटने में धैर्य और संयम ही मददगार साबित होगा.
शिक्षा व सेहत: विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें. लगातार दौड़भाग से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम के लिए समय जरूर निकालें.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद शुभ, भाग्यशाली और तरक्की दिलाने वाला रहेगा.
करियर व व्यापार: करियर में तरक्की के नए मौके मिलेंगे और आपका कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है. व्यापार में बंपर धन लाभ के योग बन रहे हैं. मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर बड़ी सफलता मिलेगी.
शिक्षा व परिवार: छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहा परिणाम मिलेगा. शाम को परिवार के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने का मौका मिलेगा. हर काम में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि वालों के लिए कल का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. लाभ के साथ-साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी.
करियर व शत्रु: कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी और परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा. लेकिन आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं (Gupt Shatru) से बचकर रहना होगा, वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. मन को शांत रखें और पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता काम आएगी.
व्यापार व करियर: कारोबार में कुछ अचानक अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आप उनसे बाहर निकल जाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को उनके काम के लिए दफ्तर में प्रशंसा मिलेगी. जल्दबाजी में निर्णय न लें.
परिवार व लव लाइफ: रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार और इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा.
करियर व इच्छा पूर्ति: आपकी कोई पुरानी रुकी हुई इच्छा पूरी हो सकती है जिससे मन को असीम सुकून मिलेगा. कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.
सेहत व सामाजिक जीवन: सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लव लाइफ में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें.
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