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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'

अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'

पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर सभी शिवभक्तों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने की अपील की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है. गुरुवार (2 जुलाई) को जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को जम्मू के भगवती बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया. इस जत्थे में 4,822 तीर्थयात्री शामिल हैं, जिन्हें 259 वाहनों के सुरक्षा घेरे में रवाना किया गया है. 28 अगस्त तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे. इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शिवभक्तों को शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को 2 पोस्ट कर अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर बधाई दी. उन्होंने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि समस्त शिवभक्तों को पावन-पुनीत अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं! बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की यह यात्रा आप सभी के जीवन में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए. जय बाबा बर्फानी! इसके बाद उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक भी शेयर किया.

पीएम मोदी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है. मेरी कामना है कि शिवभक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो. पीएम मोदी ने शिवभक्तों के लिए 2 पेज का एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने की अपील की है. 

शिवभक्तों से ये 5 संकल्प लेने की अपील

पहला संकल्प- हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें.
दूसरा संकल्प- प्रशासन के सभी आदेशों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें. यात्रा के दौरान बारिश की वजह से फिसलन और ठंड का विशेष ध्यान रखें.
तीसरा संकल्प- वोकल फॉर लोकल के तहत 10 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें. इससे स्थानीय परिवारों की आजीविका मजबूत होगी. 
चौथा संकल्प- अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस (रक्षाबंधन) पर अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं.
पांचवां संकल्प- राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पूरे वर्ष अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें.

अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर क्या कहा
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है. हर वर्ष बाबा बर्फानी के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर लाखों शिवभक्तों के लिए जीवन का एक अत्यंत शुभ और अविस्मरणीय अनुभव होता है. बाबा अमरनाथ के दर्शन की यह यात्रा भारत की आध्यात्मिक यात्रा परंपरा का एक शाश्वत अध्याय है. हर वर्ष पूरे विश्व से सनातन संस्कृति को मानने वाले लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं. अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले और विविध परंपराओं को मानने वाले लोग महादेव के दर्शन का संकल्प लेकर इस यात्रा को पूरा करते हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बाबा अमरनाथ की दर्शन यात्रा, सनातन धर्म की आस्था, भारत की सांस्कृतिक एकता और सेवा की परंपरा का एक भव्य महोत्सव बनकर पूर्ण होगी. मेरी कामना है, बाबा अमरनाथ की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे. आपकी यात्रा सुरक्षित हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra PM Modi JAMMU KASHMIR
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