ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?

Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?

Dry Westerly Winds: यह बात पूरी तरह से झूठ नहीं कि दिल्ली की गर्मी की वजह पाकिस्तान है. इसके पीछे साइंस का पूरा सिस्टम काम कर रहा है. पाकिस्तान के तपते रेगिस्तान से गर्म हवाएं सीधे दिल्ली पहुंचती हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 03 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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दिल्ली में इस वक्त पारा 41-42 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, लेकिन शरीर को ऐसा लग रहा है मानो 53 डिग्री के पार हो गया हो. इसे मौसम विभाग की भाषा में हीट इंडेक्स या 'महसूस होने वाला तापमान' कहते हैं. यह सिर्फ हवा के तापमान पर निर्भर नहीं करता बल्कि हवा में मौजूद नमी इसे तय करती है. इस भीषण गर्मी के पीछे विज्ञान पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहा है. यह कोई मजाक की बात नहीं, आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है...

पाकिस्तान कनेक्शन: गर्म हवाओं का वह 'कॉरिडोर' जो सीधे दिल्ली पहुंचता

दिल्ली की गर्मी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत से उठने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) और NASA के सैटेलाइट डेटा इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं:

1. भट्टी जैसा तपता सिंध और बलूचिस्तान: NASA के मोडिस सैटेलाइट से लिए गए लैंड सरफेस टेम्परेचर (LST) डेटा के मुताबिक, मई और जून के महीने में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद और नवाबशाह जैसे इलाकों की जमीन 65 डिग्री सेल्सियस तक तप जाती है. इस साल जून 2026 में भी इन इलाकों का अधिकतम तापमान लगातार 50 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया.

2. हवाओं का रुख ही कनेक्शन: इस मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर एक स्थायी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है. इस सिस्टम के चलते हवाएं उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर बहने लगती हैं. मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटरेक्शन स्टडी के मुताबिक, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान की वही सुपरहीटेड हवा इसी विंड पैटर्न के जरिए राजस्थान और हरियाणा से होते हुए सीधे दिल्ली-NCR में घुस आती है. साइंटिस्ट इसे 'हीट कॉरिडोर' का नाम देते हैं.

3. तापमान बढ़ने का टाइमलैग सबूत: IMD के पिछले दस साल के डेटा का खंगालने पर एक साफ पैटर्न दिखता है, जब भी पाकिस्तान के सिंध में जैकोबाबाद या नवाबशाह का पारा 50-52 डिग्री छूता है, तो ठीक 24 से 48 घंटे के भीतर दिल्ली के मुंगेशपुर, नजफगढ़ या पालम जैसे इलाकों का तापमान 46 से 49 डिग्री तक पहुंच जाता है. मसलन, मई 2024 में जैकोबाबाद का तापमान 52 डिग्री रिकॉर्ड होने के एक दिन बाद ही नजफगढ़ में 49.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था. यह संयोग नहीं, बल्कि हवा के रुख का गणित है.

सिर्फ हवा ही नहीं, एक 'हीट डोम' भी पाकिस्तान के ऊपर

NASA अर्थ ऑब्जर्वेटरी की स्टडी के मुताबिक, गर्मियों में पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर कई बार 'हीट डोम' बन जाता है. यह एक तरह का वायुमंडलीय ढक्कन है जो गर्म हवा को ऊपर नहीं जाने देता और जमीन के पास ही दबाकर रखता है. इसके साथ ही बनने वाला एंटी-साइक्लोन (तेज हवाओं का एक चक्र) सिस्टम गर्म हवा को लगातार पाकिस्तान से भारत की तरफ धकेलता है. नतीजतन गर्म हवा का बहाव लगातार कई दिनों तक बना रहता है और दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलती.

दिल्ली का अपना 'अर्बन हीट आइलैंड' भी कम जिम्मेदार नहीं

पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं एक बड़ी वजह जरूर हैं, लेकिन दिल्ली की अपनी बनावट इस गर्मी को और खतरनाक बना देती है. इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं.

  • 2022 में IIT खड़गपुर की स्टडी के मुताबिक, दिल्ली में कंक्रीट की इमारतें, चौड़ी सड़कें और पार्किंग की जगहें दिन भर की गर्मी सोखकर रात में छोड़ती हैं. इसकी वजह से शहर का तापमान आसपास के गांवों के मुकाबले 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहता है. खासकर रात का तापमान गिरता नहीं, जिससे शरीर को राहत नहीं मिलती.
  • सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में पिछले दो दशकों में पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है जबकि कंक्रीट की सतह कई गुना बढ़ी है.
  • लाखों AC से निकलने वाली गर्मी और गाड़ियों का धुआं शहर के तापमान को और बढ़ा देता है.

गर्म हवा के साथ आती है धूल, बढ़ जाती है मुसीबत

IIT दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज की एक स्टडी (2023) के मुताबिक, पाकिस्तान और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से उठने वाली गर्म हवाएं अपने साथ बहुत सारी धूल लेकर आती हैं. यह 'ट्रांस-बाउंड्री डस्ट' न सिर्फ हवा को जहरीला बनाती है, बल्कि सूरज की रोशनी को भी ट्रैप करके तापमान बढ़ा देती है. इस वजह से गर्मी के साथ-साथ दिल्ली की हवा का AQI भी खराब हो जाता है.

क्लाइमेट चेंज पूरे खेल को और बिगाड़ रहा

यह सब नेचुरल साइकिल का हिस्सा जरूर है, लेकिन विश्व मौसम संगठन (WMO) और IPCC की रिपोर्ट्स साफ कहती है कि क्लाइमेट चेंज ने इसे और खतरनाक बना दिया है. हिंद महासागर का तेजी से बढ़ता तापमान इस इलाके के मौसम पैटर्न को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. इसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के ऊपर बनने वाले हीट डोम ज़्यादा तीव्र और लंबे समय तक टिकने वाले हो गए हैं. IMD के मुताबिक, 2026 में उत्तर भारत में सामान्य से 5 से 7 दिन ज़्यादा हीटवेव चलने का अनुमान है, जिसकी सीधी वजह यही बदला हुआ मौसम है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 03 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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