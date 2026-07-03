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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRefrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?

Refrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?

Refrigerator Electricity Consumption Tips: कई लोग दिनभर में बिना जरूरत के बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते रहते हैं. अक्सर घर में छोटे बच्चे ऐसा सबसे ज्यादा करते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Jul 2026 10:14 AM (IST)
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Refrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज आज के टाइम में लगभग हर घर से लेकर छोटी सी दुकानों तक की भी जरूरत बन चुका है. यह खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो बिजली की खपत भी बढ़ सकती है. कई लोग दिनभर में बिना जरूरत के बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते रहते हैं. अक्सर घर में छोटे बच्चे ऐसा सबसे ज्यादा करते हैं.

वहीं, कुछ लोग एक-एक करके सामान निकालते हैं, जिससे फ्रिज बार-बार खुलता और बंद होता है. देखने में यह छोटी-सी आदत लगती है, लेकिन इसका सीधा असर बिजली की खपत, फ्रिज की कूलिंग और खाने की क्वालिटी पर पड़ता है.  ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने से कितना बिजली का बिल बढ़ जाता है और एक दिन में कितने यूनिट बर्बाद  होते हैं. 

फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने से कितना बिजली का बिल बढ़ जाता है

जब भी फ्रिज का दरवाजा खुलता है, अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और उसकी जगह गर्म हवा अंदर चली जाती है. इसके बाद फ्रिज को दोबारा पहले जैसा ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसी वजह से बिजली की खपत बढ़ जाती है. जानकारी के अनुसार, बार-बार दरवाजा खोलने पर हर कूलिंग साइकिल में बिजली की खपत करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. जितनी ज्यादा बार फ्रिज खुलेगा, उतना ही ज्यादा कंप्रेसर चलेगा और बिजली का बिल भी बढ़ेगा. 

फ्रिज की बिजली खपत किन बातों पर निर्भर करती है?

1. फ्रिज का साइज - फ्रिज कितनी बिजली खर्च करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है.बड़े साइज के फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. 

2. तापमान सेटिंग - अगर फ्रिज का तापमान जरूरत से ज्यादा कम रखा जाता है, तो बिजली की खपत बढ़ जाती है. 
 
3 बार-बार दरवाजा खोलना -  हर बार दरवाजा खुलने पर गर्म हवा अंदर जाती है और कंप्रेसर को ज्यादा देर तक चलना पड़ता है. 
 
4. कमरे का तापमान - अगर फ्रिज बहुत गर्म जगह पर रखा है, तो उसे लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 
 
5. फ्रिज में ज्यादा सामान भरना - जरूरत से ज्यादा सामान रखने पर हवा का प्रवाह कम हो जाता है और फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है.
 
6. मेंटेनेंस - अगर फ्रिज की कॉइल और डोर सील साफ और सही हालत में नहीं हैं, तो बिजली की खपत बढ़ सकती है. 

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एक दिन में कितने यूनिट बर्बाद होते हैं?

फ्रिज की बिजली खपत उसके साइज, स्टार रेटिंग, इस्तेमाल के तरीके और कमरे के तापमान पर निर्भर करती है. आमतौर पर एक सामान्य घरेलू रेफ्रिजरेटर रोजाना 1 से 2 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है. औसतन इसकी खपत करीब 1.2 यूनिट प्रतिदिन, 36 यूनिट प्रति माह और लगभग 438 यूनिट सालाना मानी जाती है. हालांकि अगर फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोला जाए, उसमें जरूरत से ज्यादा सामान रखा जाए या उसे गर्म जगह पर रखा जाए, तो बिजली की खपत बढ़ सकती है. वहीं 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज कम बिजली खर्च करते हैं, इसलिए लंबे समय में बिजली का बिल कम रखने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें - 3 Star vs 5 Star AC Power Consumption: 3 Star और 5 Star AC में कितनी होती है बिजली की बचत, जानें 1 घंटे का हिसाब-किताब?

Published at : 03 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Technology Fridge Technology Refrigerator Tips Refrigerator Door Refrigerator Power Consumption
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