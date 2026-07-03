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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल

5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल

टी20 इंटरनेशनल में कुछ गेंदों का प्रदर्शन भी प्लेयर ऑफ द मैच दिला सकता है, लेकिन कई दिग्गज खिलाड़ी लंबे और सफल करियर के बावजूद एक भी बार यह अवॉर्ड नहीं जीत सके. इस लिस्ट में एमएस धोनी भी शामिल हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट माना जाता है, जहां कुछ गेंदों का शानदार प्रदर्शन भी किसी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच बना सकता है. इसके बावजूद कई बड़े नाम ऐसे रहे हैं, जिन्होंने लंबे और सफल करियर के बाद भी एक बार भी यह अवॉर्ड अपने नाम नहीं किया है. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में.

दिनेश रामदीन (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश रामदीन ने 2006 से 2019 के बीच 71 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. वह इस दौरान टीम के अहम सदस्य रहे हैं और 2012 व 2016 में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं. हालांकि पूरे टी20 इंटरनेशनल करियर में वह एक बार भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन पाए हैं.

महेंद्र सिंह धोनी (भारत)

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का टी20 विश्व कप जीता है. इतने सफल करियर के बावजूद धोनी कभी भी टी20 इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड हासिल नहीं कर पाए हैं.

विलियम पोर्टरफील्ड (आयरलैंड)

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज विलियम पोर्टरफील्ड ने 2008 से 2018 के बीच आयरलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. उन्होंने 61 मुकाबलों में 1079 रन बनाए हैं और टीम की कप्तानी भी संभाली है. इसके बावजूद उनके नाम एक भी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दर्ज नहीं है.

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बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 43 मैच खेले हैं. उन्होंने 585 रन बनाने के साथ 26 विकेट भी लिए हैं. हालांकि ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद वह इस फॉर्मेट में कभी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन पाए हैं.

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असगर अफगान (अफगानिस्तान)

असगर अफगान टी20 इंटरनेशनल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 52 में से 42 मुकाबले जीते हैं. उन्होंने अपने करियर में 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें एक बार भी प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान नहीं मिला है.

Published at : 03 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
T20I Asgar Afghan MAHENDRA SINGH DHONI Dinesh Ramdin
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