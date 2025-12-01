एक्सप्लोरर
गेंदे के फूलों को घर पर उगायें, सजावट के साथ कीटों का भी करें नाश जानें आसान टिप्स
गेंदा एक ऐसा फूल है जो आपके घर की सजाने के साथ कीट पतंगों को भी दूर करने का गुण भी रखता है जानें कैसे आसान उपायों से आप घर पर उगा सकतें हैं ...
गेंदा ऐसा फूल है जो खुद भी खूब खिलता है और आसपास की मिट्टी और माहौल को भी हेल्दी रखता है इसकी खुशबू मच्छर, कीड़े और कई तरह के कीटों को पास नहीं आने देती इसलिए लोग इसे घरों, बगीचों और खेतों में जरूर लगाते हैं.
Published at : 01 Dec 2025 05:41 PM (IST)
एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर
