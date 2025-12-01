हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगेंदे के फूलों को घर पर उगायें, सजावट के साथ कीटों का भी करें नाश जानें आसान टिप्स

गेंदे के फूलों को घर पर उगायें, सजावट के साथ कीटों का भी करें नाश जानें आसान टिप्स

गेंदा एक ऐसा फूल है जो आपके घर की सजाने के साथ कीट पतंगों को भी दूर करने का गुण भी रखता है जानें कैसे आसान उपायों से आप घर पर उगा सकतें हैं ...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Dec 2025 05:41 PM (IST)
गेंदा एक ऐसा फूल है जो आपके घर की सजाने के साथ कीट पतंगों को भी दूर करने का गुण भी रखता है जानें कैसे आसान उपायों से आप घर पर उगा सकतें हैं ...

गेंदा ऐसा फूल है जो खुद भी खूब खिलता है और आसपास की मिट्टी और माहौल को भी हेल्दी रखता है इसकी खुशबू मच्छर, कीड़े और कई तरह के कीटों को पास नहीं आने देती इसलिए लोग इसे घरों, बगीचों और खेतों में जरूर लगाते हैं.

1/6
गेंदा धूप का फूल है इसे ऐसी जगह रखें जहां 4 से 5 घंटे की धूप जरूर मिलती रहे चाहे बालकनी हो या टेरेस गार्डन बस जगह खुली और हल्की हवा वाली होनी चाहिए.
गेंदा धूप का फूल है इसे ऐसी जगह रखें जहां 4 से 5 घंटे की धूप जरूर मिलती रहे चाहे बालकनी हो या टेरेस गार्डन बस जगह खुली और हल्की हवा वाली होनी चाहिए.
2/6
गेंदा बहुत भारी मिट्टी में अच्छा नहीं बढ़ता हल्की, भुरभुरी और अच्छे ड्रेनेज वाली मिट्टी होनी चाहिए आप मिट्टीआसानी से घर पर ही 50% गार्डन मिट्टी, 25% रेत और 25% गोबर खाद मिलाकर तैयार कर सकते है.
गेंदा बहुत भारी मिट्टी में अच्छा नहीं बढ़ता हल्की, भुरभुरी और अच्छे ड्रेनेज वाली मिट्टी होनी चाहिए आप मिट्टीआसानी से घर पर ही 50% गार्डन मिट्टी, 25% रेत और 25% गोबर खाद मिलाकर तैयार कर सकते है.
3/6
गेंदे के बीज बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं मिट्टी की ऊपरी परत में हल्का सा दबाकर बो दें और उस पर बहुत पतली मिट्टी की परत डाल दें पानी छिड़काव से दें ताकि बीज बहें नहीं .
गेंदे के बीज बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं मिट्टी की ऊपरी परत में हल्का सा दबाकर बो दें और उस पर बहुत पतली मिट्टी की परत डाल दें पानी छिड़काव से दें ताकि बीज बहें नहीं .
4/6
गेंदा को रोज-रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती है जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी हल्का पानी दें बहुत ज्यादा पानी से पौधे पीले पड़ने लगते हैं.
गेंदा को रोज-रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती है जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी हल्का पानी दें बहुत ज्यादा पानी से पौधे पीले पड़ने लगते हैं.
5/6
गेंदा अपनी तेज सुगंध की वजह से कीटों को दूर रखता है यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ों को खत्म करता है और मच्छरों व पतंगों को भी नजदीक नहीं आने देता इसलिए इसे किचन गार्डन के आसपास लगाना बहुत फायदेमंद है.
गेंदा अपनी तेज सुगंध की वजह से कीटों को दूर रखता है यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ों को खत्म करता है और मच्छरों व पतंगों को भी नजदीक नहीं आने देता इसलिए इसे किचन गार्डन के आसपास लगाना बहुत फायदेमंद है.
6/6
गेंदे की माला, हैंगिंग बास्केट, गमले और गार्डन बॉर्डर जहां भी लगाए, जगह खूबसूरत दिखने लगती है पूजा, त्योहार और रोज़मर्रा सजावट हर जगह यह फूल परफेक्ट माना जाता है
गेंदे की माला, हैंगिंग बास्केट, गमले और गार्डन बॉर्डर जहां भी लगाए, जगह खूबसूरत दिखने लगती है पूजा, त्योहार और रोज़मर्रा सजावट हर जगह यह फूल परफेक्ट माना जाता है
Published at : 01 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Home Gardening Marigold Plant

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mukesh Chhabra Interview: जब Casting हो जाए Life का हिस्सा,और हर Artist Fit बैठे अपनी जगह
AatmaHaram Interview: Horror-Comedy Romance,जब Fame की भूख बुला लाई भूत और Influencer की जिंदगी बन गई Funny
Sameer Anjaan, Bollywood’s Music Industry, Lyrics की नई Direction पर खुलकर बातचीत
saas bahu aur sazish: अरमान अभिरा के साथ-साथ मन्नत विक्रांत भी होंगे अलग
UP Road Accident News: गाड़ियों की खौफनाक टक्कर, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा | Mau | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
ओटीटी
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
विश्व
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
लाइफस्टाइल
Tequila Shot Tips: टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
नौकरी
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget