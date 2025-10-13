कैसे किचन गार्डन में उगा सकते हैं अंगूर? जान लें बेहद आसान तरीका

अब बात मिट्टी और गमले की करें. अंगूर को ऐसी मिट्टी पसंद है जो हल्की और जल निकासी वाली हो. बहुत भारी या चिकनी मिट्टी में यह पौधा ठीक से नहीं बढ़ पाता. मिट्टी तैयार करते समय उसमें बगीचे की मिट्टी, गोबर की खाद या कंपोस्ट और थोड़ी रेत मिलाएं. इससे पौधे को पोषण मिलेगा और पानी भी सही तरह से निकलेगा. गमले का आकार कम से कम 18 से 24 इंच गहरा होना चाहिए ताकि बेल की जड़ों को फैलने की पूरी जगह मिल सके.