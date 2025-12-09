हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMost Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा

Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा

Most Venomous Snake: दुनिया में एक ऐसा सांप है जिसके जहर की एक बूंद भी कई लोगों को मार सकती है. आइए जानते हैं इस सांप के बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Most Venomous Snake: दुनिया में एक ऐसा सांप है जिसके जहर की एक बूंद भी कई लोगों को मार सकती है. आइए जानते हैं इस सांप के बारे में पूरी जानकारी.

Most Venomous Snake: धरती पर सभी जानलेवा जीवों में एक सांप जहर के मामले में सबसे ऊपर है. इस सांप का नाम है इनलैंड ताईपन. इसे धरती का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है. इसका जहर इतना जहरीला होता है कि एक बूंद भी कई इंसानों को मार सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

इनलैंड ताईपन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके जहर में सिर्फ मारने की क्षमता ही नहीं बल्कि जबरदस्त केमिकल ताकत है. इसकी LD50 रेटिंग सांपों में अब तक दर्ज की गई सबसे कम रेटिंग में से एक है. दरअसल यह रेटिंग जहर को मापने का एक वैज्ञानिक तरीका है. इसका मतलब है कि इस सांप के जहर की काफी कम मात्रा ही जानलेवा साबित हो सकती है.
इनलैंड ताईपन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके जहर में सिर्फ मारने की क्षमता ही नहीं बल्कि जबरदस्त केमिकल ताकत है. इसकी LD50 रेटिंग सांपों में अब तक दर्ज की गई सबसे कम रेटिंग में से एक है. दरअसल यह रेटिंग जहर को मापने का एक वैज्ञानिक तरीका है. इसका मतलब है कि इस सांप के जहर की काफी कम मात्रा ही जानलेवा साबित हो सकती है.
इस सांप के सिर्फ एक बार काटने में इतना जहर होता है कि अगर इलाज न किया जाए तो लगभग 100 इंसान मर सकते हैं. इस सांप के जहर की एक बूंद भी काफी खतरनाक होती है.
इस सांप के सिर्फ एक बार काटने में इतना जहर होता है कि अगर इलाज न किया जाए तो लगभग 100 इंसान मर सकते हैं. इस सांप के जहर की एक बूंद भी काफी खतरनाक होती है.
यह जहर मुख्य रूप से एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल को ब्लॉक करके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है. इंसान के शरीर में लकवा मार जाता है और सांस लेने और साथ ही मांसपेशियों पर कंट्रोल पर भी असर पड़ता है.
यह जहर मुख्य रूप से एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल को ब्लॉक करके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है. इंसान के शरीर में लकवा मार जाता है और सांस लेने और साथ ही मांसपेशियों पर कंट्रोल पर भी असर पड़ता है.
न्यूरोटॉक्सिन के अलावा इस सांप के जहर में शक्तिशाली मायोटॉक्सिन होते हैं. यह मांसपेशियों के टिशू को अंदर से तोड़ देते हैं. जैसे ही यह जहर खून में मिलता है ये टॉक्सिन बड़े पैमाने पर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं.
न्यूरोटॉक्सिन के अलावा इस सांप के जहर में शक्तिशाली मायोटॉक्सिन होते हैं. यह मांसपेशियों के टिशू को अंदर से तोड़ देते हैं. जैसे ही यह जहर खून में मिलता है ये टॉक्सिन बड़े पैमाने पर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं.
इस सांप के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात इसका स्वभाव है. काफी आक्रामक जहरीले सांपों के उलट यह प्रजाति टकराव से बचती है. ये सांप आबादी वाले इलाकों से दूर रहते हैं और परेशानी होने पर हमेशा पीछे ही हट जाते हैं.
इस सांप के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात इसका स्वभाव है. काफी आक्रामक जहरीले सांपों के उलट यह प्रजाति टकराव से बचती है. ये सांप आबादी वाले इलाकों से दूर रहते हैं और परेशानी होने पर हमेशा पीछे ही हट जाते हैं.
इनलैंड ताईपन ऑस्ट्रेलिया के सूखे, कम आबादी वाले अंदरूनी इलाकों में पाए जाते हैं. जहां पर ये सांप रहते हैं वह इलाका इंसानों की बड़ी बस्तियों से काफी दूर है.
इनलैंड ताईपन ऑस्ट्रेलिया के सूखे, कम आबादी वाले अंदरूनी इलाकों में पाए जाते हैं. जहां पर ये सांप रहते हैं वह इलाका इंसानों की बड़ी बस्तियों से काफी दूर है.
Published at : 09 Dec 2025 08:21 AM (IST)
