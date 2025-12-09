एक्सप्लोरर
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
Most Venomous Snake: दुनिया में एक ऐसा सांप है जिसके जहर की एक बूंद भी कई लोगों को मार सकती है. आइए जानते हैं इस सांप के बारे में पूरी जानकारी.
Most Venomous Snake: धरती पर सभी जानलेवा जीवों में एक सांप जहर के मामले में सबसे ऊपर है. इस सांप का नाम है इनलैंड ताईपन. इसे धरती का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है. इसका जहर इतना जहरीला होता है कि एक बूंद भी कई इंसानों को मार सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 09 Dec 2025 08:21 AM (IST)
