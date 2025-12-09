यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा

इनलैंड ताईपन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके जहर में सिर्फ मारने की क्षमता ही नहीं बल्कि जबरदस्त केमिकल ताकत है. इसकी LD50 रेटिंग सांपों में अब तक दर्ज की गई सबसे कम रेटिंग में से एक है. दरअसल यह रेटिंग जहर को मापने का एक वैज्ञानिक तरीका है. इसका मतलब है कि इस सांप के जहर की काफी कम मात्रा ही जानलेवा साबित हो सकती है.