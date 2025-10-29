घर में महकेगा देसी स्वाद! सीखें कर्री पत्ता उगाने का बेहद आसान तरीका

बस यह ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी दिखने लगे तो ही पानी दें. कई बार लोग कहते हैं कि पौधा तो बढ़ रहा है, लेकिन पत्ते कम हैं. इसका आसान उपाय है कि पौधा थोड़ा बड़ा होने पर ऊपर से एक-दो इंच काट दें. सर्दियों में पानी कम कर दें और पौधे को ठंडी हवा से बचाकर रखें. गर्मी और बारिश आते ही पौधा फिर से हरा-भरा हो जाता है.