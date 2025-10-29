एक्सप्लोरर
घर में महकेगा देसी स्वाद! सीखें कर्री पत्ता उगाने का बेहद आसान तरीका
घर के किचन गार्डन में करी पत्ता उगाना बहुत आसान है. बस थोड़ी सही मिट्टी, हल्का पानी और रोज की धूप मिले तो यह पौधा सालों तक ताजे पत्ते देता है.
करी पत्ता ऐसी चीज है जो हमारे घर के खाने को खास स्वाद और खुशबू देती है. चाहे दाल में तड़का लगाना हो, सांभर बनाना हो या कोई चटनी बनानी हो, करी पत्ते के बिना सब कुछ अधूरा लगता है. लेकिन बाजार से खरीदा करी पत्ता कुछ ही दिनों में सूख जाता है और बार-बार खरीदना भी थोड़ा झंझट भरा हो जाता है.
Published at : 29 Oct 2025 07:03 AM (IST)
