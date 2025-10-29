हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर में महकेगा देसी स्वाद! सीखें कर्री पत्ता उगाने का बेहद आसान तरीका

घर में महकेगा देसी स्वाद! सीखें कर्री पत्ता उगाने का बेहद आसान तरीका

घर के किचन गार्डन में करी पत्ता उगाना बहुत आसान है. बस थोड़ी सही मिट्टी, हल्का पानी और रोज की धूप मिले तो यह पौधा सालों तक ताजे पत्ते देता है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Oct 2025 07:03 AM (IST)
घर के किचन गार्डन में करी पत्ता उगाना बहुत आसान है. बस थोड़ी सही मिट्टी, हल्का पानी और रोज की धूप मिले तो यह पौधा सालों तक ताजे पत्ते देता है.

करी पत्ता ऐसी चीज है जो हमारे घर के खाने को खास स्वाद और खुशबू देती है. चाहे दाल में तड़का लगाना हो, सांभर बनाना हो या कोई चटनी बनानी हो, करी पत्ते के बिना सब कुछ अधूरा लगता है. लेकिन बाजार से खरीदा करी पत्ता कुछ ही दिनों में सूख जाता है और बार-बार खरीदना भी थोड़ा झंझट भरा हो जाता है.

ऐसे में अगर आपके घर में ही इसका पौधा हो, तो आप रोज ताजे पत्ते तोड़कर खाना बना सकते हैं. अच्छी बात यह है कि करी पत्ता का पौधा लगाना बहुत आसान है और एक बार ठीक से लग जाए तो सालों तक चलता है.
ऐसे में अगर आपके घर में ही इसका पौधा हो, तो आप रोज ताजे पत्ते तोड़कर खाना बना सकते हैं. अच्छी बात यह है कि करी पत्ता का पौधा लगाना बहुत आसान है और एक बार ठीक से लग जाए तो सालों तक चलता है.
करी पत्ता दो तरीकों से लगाया जा सकता है बीज से या फिर डंठल (कलम) से. अगर आपको किसी से तैयार छोटा पौधा मिल जाए तो सबसे आसान तरीका वही है. अगर नहीं मिलता, तो आप बीज या कलम से भी इसे आसानी से उगा सकते हैं.
करी पत्ता दो तरीकों से लगाया जा सकता है बीज से या फिर डंठल (कलम) से. अगर आपको किसी से तैयार छोटा पौधा मिल जाए तो सबसे आसान तरीका वही है. अगर नहीं मिलता, तो आप बीज या कलम से भी इसे आसानी से उगा सकते हैं.
इसे लगाने के लिए गमला भी ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए. शुरुआत में 8 से 10 इंच का गमला काफी है, लेकिन जैसे-जैसे पौधा बढ़ता है, आप इसे 12 से 14 इंच वाले गमले में शिफ्ट कर सकते हैं. ध्यान रहे कि गमले के नीचे पानी निकासी का छेद जरूर हो, क्योंकि पौधे को पानी जमा होना बिल्कुल पसंद नहीं है.
इसे लगाने के लिए गमला भी ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए. शुरुआत में 8 से 10 इंच का गमला काफी है, लेकिन जैसे-जैसे पौधा बढ़ता है, आप इसे 12 से 14 इंच वाले गमले में शिफ्ट कर सकते हैं. ध्यान रहे कि गमले के नीचे पानी निकासी का छेद जरूर हो, क्योंकि पौधे को पानी जमा होना बिल्कुल पसंद नहीं है.
मिट्टी की बात करें तो करी पत्ता हल्की और भुरभुरी मिट्टी में अच्छा बढ़ता है. अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद या कम्पोस्ट और थोड़ी रेत मिला दें. इससे मिट्टी में नमी बनी भी रहती है और पौधा सड़े बिना सांस भी लेता रहता है.
मिट्टी की बात करें तो करी पत्ता हल्की और भुरभुरी मिट्टी में अच्छा बढ़ता है. अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद या कम्पोस्ट और थोड़ी रेत मिला दें. इससे मिट्टी में नमी बनी भी रहती है और पौधा सड़े बिना सांस भी लेता रहता है.
अगर आप डंठल से पौधा लगा रहे हैं, तो 6 से 8 इंच लंबी ताजी शाखा लें, नीचे के पत्ते हटा दें और उसे मिट्टी में 2-3 इंच गहराई तक लगा दें. पानी हल्का ही डालें और गमले को कुछ दिनों तक छांव वाली जगह रखें. वहीं बीज को मिट्टी में 1 इंच गहराई पर लगाएं और मिट्टी को नम रखें लेकिन भीगी नहीं.
अगर आप डंठल से पौधा लगा रहे हैं, तो 6 से 8 इंच लंबी ताजी शाखा लें, नीचे के पत्ते हटा दें और उसे मिट्टी में 2-3 इंच गहराई तक लगा दें. पानी हल्का ही डालें और गमले को कुछ दिनों तक छांव वाली जगह रखें. वहीं बीज को मिट्टी में 1 इंच गहराई पर लगाएं और मिट्टी को नम रखें लेकिन भीगी नहीं.
करी पत्ता को धूप बहुत पसंद है. अगर आपके घर में ऐसी जगह है जहां रोज 4 से 5 घंटे धूप आती है तो पौधा बहुत जल्दी बढ़ेगा. पानी भी रोज देने की जरूरत नहीं है. गर्मी में 2 दिन में एक बार और सर्दियों में 3-4 दिन में एक बार पानी देना काफी है.
करी पत्ता को धूप बहुत पसंद है. अगर आपके घर में ऐसी जगह है जहां रोज 4 से 5 घंटे धूप आती है तो पौधा बहुत जल्दी बढ़ेगा. पानी भी रोज देने की जरूरत नहीं है. गर्मी में 2 दिन में एक बार और सर्दियों में 3-4 दिन में एक बार पानी देना काफी है.
बस यह ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी दिखने लगे तो ही पानी दें. कई बार लोग कहते हैं कि पौधा तो बढ़ रहा है, लेकिन पत्ते कम हैं. इसका आसान उपाय है कि पौधा थोड़ा बड़ा होने पर ऊपर से एक-दो इंच काट दें. सर्दियों में पानी कम कर दें और पौधे को ठंडी हवा से बचाकर रखें. गर्मी और बारिश आते ही पौधा फिर से हरा-भरा हो जाता है.
बस यह ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी दिखने लगे तो ही पानी दें. कई बार लोग कहते हैं कि पौधा तो बढ़ रहा है, लेकिन पत्ते कम हैं. इसका आसान उपाय है कि पौधा थोड़ा बड़ा होने पर ऊपर से एक-दो इंच काट दें. सर्दियों में पानी कम कर दें और पौधे को ठंडी हवा से बचाकर रखें. गर्मी और बारिश आते ही पौधा फिर से हरा-भरा हो जाता है.
Published at : 29 Oct 2025 07:03 AM (IST)
