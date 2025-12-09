हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल

दिग्गज भारतीय रेसलर द ग्रेट खली 8 साल के बाद जनवरी 2026 में रिंग में वापसी करने जा रहे हैं. WWE से संन्यास लेने के बाद अब अपनी अकादमी CWE के बैनर तले पार्कर बोरदॉ का सामना करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Dec 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

WWE के पहले भारतीय सुपरस्टार द ग्रेट खली आठ साल के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिंग में वापसी करने वाले हैं. द ग्रेट खली ने साल 2006 में WWE के जजमेंट डे में डेब्यू किया था और WWE में आते ही अपने पहले मैच में द अंडरटेकर को हराकर तहलका मचा दिया था. 7 फीट 1 इंच लंबे इस दिग्गज रेसलर ने साल 2007 में WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि द ग्रेट खली 8 साल बाद रिंग में कब और कहां वापसी करने वाले हैं.

WWE में कैसा रहा द ग्रेट खली का सफर

भारत के पहले सुपरस्टार द ग्रेट खली का WWE में सफर शानदार रहा. WWE में अपने पहले ही मैच से सुर्खिया बटोरने वाले द ग्रेट खली ने रॉ में ड्राफ्ट होने के बाद केन को रेसलमेनिया 23 में हराया था. इसके बाद, उन्होंने उस समय के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना के साथ भी मुकाबला किया. द ग्रेट खली ने रॉ में जून 2007 में 20 मैन रॉयल बैटल मैच को जीतकर पहली बार और एकमात्र वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, लेकिन वो सिर्फ तीन महीने तक ही टाइटल को अपने पास रख पाए थे. WWE में अपने करियर के दौरान खली ने पंजाबी प्लेबॉय जैसे मजेदार किरदारों में भी पहचान बनाई. द ग्रेट खली का नवंबर 2014 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी थी. 

द ग्रेट खली ने CWE की स्थापना

WWE कंपनी छोड़ने के बाद, भारत में प्रो-रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए द ग्रेट खली ने फैसला किया और इसी सोच के साथ उन्होंने 2015 में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट (CWE) की स्थापना की. पंजाब के जालंधर शहर में स्थित CWE अकादमी ने कई प्रतिभाओं को तराशा है, जिनमें WWE की पहली भारतीय महिला रेसलर कविता देवी और दिलशेर शंकी जैसे नाम शामिल हैं और  इन दोनों रेसलर ने WWE में अपनी जगह बनाई है. वहीं, साल 2021 में द ग्रेट खली को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था.

द ग्रेट खली ने वापसी की घोषणा

द ग्रेट खली को आखिरी बार फाइट करते हुए, साल 2018 में WWE के 'ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल' में देखा गया था. अब, उनकी अकादमी CWE ने सोशल मीडिया पर उनकी रिंग में वापसी की ऐलान किया है. द ग्रेट खली जनवरी 2026 में CWE के साथ वापसी करते हुए पार्कर बोरदॉ का सामना करेंगे, जो WWE और AEW दोनों के लिए रेसलिंग कर चुके हैं. द ग्रेट खली और पार्कर बोरदॉ के बीच ये मुकाबला भारतीय रेसलिंग फैंस के लिए एक बड़ा उत्साहजनक होगा.

Published at : 09 Dec 2025 08:04 AM (IST)
The Great Khali AEW WWE CWE Parker Bordeaux
