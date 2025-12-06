गुड़हल का फूल खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर ,ऐसे करें देखभाल और सालभर पाएं ढेरों फूल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगुड़हल का फूल खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर ,ऐसे करें देखभाल और सालभर पाएं ढेरों फूल

गुड़हल न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाता है बल्कि इसके फूल बालों, त्वचा और सेहत के लिए भी बेहद औषधीय होते हैं जानिए कैसे कर सकतें है देखभाल.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Dec 2025 10:14 AM (IST)
गुड़हल का पौधा हर घर में आसानी से पनपने वाला बेहद खूबसूरत पौधा है। इसके रंग-बिरंगे फूल घर की हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ सेहत को भी कई फायदे देते हैं। कई लोग बताते हैं कि उनका गुड़हल का पौधा तो खूब बढ़ता है, पत्तियां भी चमकदार रहती हैं, लेकिन फूल बहुत कम आते हैं। गुड़हल का एक खास फायदा यह भी है कि इसके फूल बालों की देखभाल में बेहद उपयोगी माने जाते हैं, जो बालों को मजबूत, घना और प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाने में मदद करते हैं।

फूल न आने की वजह कम धूप, भारी मिट्टी, गलत तरीके से पानी देना और खाद की कमी अगर थोड़ी समझदारी से इसकी देखभाल की जाए, तो गुड़हल पूरे साल फूलों से भरा रहता है साथ ही इसका फूल बालों को मजबूत, त्वचा को ग्लोइंग और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.
गुड़हल को रोज 5–6 घंटे की सीधी धूप की जरूरत होती है अगर पौधा छांव में रखा रहे तो पत्तियां तो खूब बढ़ेगी लेकिन फूल कम आएंगे.सर्दियों में कोशिश करें कि पौधा खुले और धूप वाली जगह पर रखा हो.
गुड़हल के लिए हल्की और पोषक मिट्टी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है इसके लिए 50% बगीचे की मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% रेत का मिश्रण सबसे अच्छा है यह मिट्टी पानी को रोकती नहीं है और जड़ों को जरूरत के अनुसार हवा मिलने देती है.
गर्मियों में रोज सुबह पानी देना जरूरी है सर्दियों में 2–3 दिन के अंतर पर हल्का पानी देना पर्याप्त रहता है गमले में पानी जमा न हो वरना कलियां झड़ जाती हैं मिट्टी जब ऊपर से सूखी दिखे तभी पानी डालें.
छंटाई से नई टहनियां बनती हैं और उनमें ज्यादा फूल आते हैं हर 6 महीने में हल्की छंटाई करना जरूरी होता है सूखी, जमी हुई या पुरानी टहनियों को हटाने से पौधा फिर से ताजा होकर बढ़ता है छंटाई के बाद पौधे में उर्जा नई शाखाओं पर लगती है और फूल बढ़ जाते हैं.
गुड़हल का उपयोग करना बहुत आसान है इसके ताजे फूलों को बालों में लगाने के लिए पेस्ट बना सकते हैं या नारियल तेल में उबालकर हेयर ऑयल तैयार कर सकते हैं चेहरे के लिए फूलों का हल्का पेस्ट या गुलाबजल में भिगोकर फेस पैक की तरह लगाया जा सकता है सेहत के लिए गुड़हल की चाय बनाकर पीना सबसे आसान तरीका है बस फूलों को पानी में उबालें, छानें और हल्की शहद मिलाकर पी लें यह शरीर को डिटॉक्स करता है और अंदरूनी ताकत बढ़ाता है..
Published at : 06 Dec 2025 10:14 AM (IST)
