गुड़हल का फूल खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर ,ऐसे करें देखभाल और सालभर पाएं ढेरों फूल

गुड़हल का उपयोग करना बहुत आसान है इसके ताजे फूलों को बालों में लगाने के लिए पेस्ट बना सकते हैं या नारियल तेल में उबालकर हेयर ऑयल तैयार कर सकते हैं चेहरे के लिए फूलों का हल्का पेस्ट या गुलाबजल में भिगोकर फेस पैक की तरह लगाया जा सकता है सेहत के लिए गुड़हल की चाय बनाकर पीना सबसे आसान तरीका है बस फूलों को पानी में उबालें, छानें और हल्की शहद मिलाकर पी लें यह शरीर को डिटॉक्स करता है और अंदरूनी ताकत बढ़ाता है..