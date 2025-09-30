घर में कैसे लगा सकते हैं अमरूद का पौधा? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर में कैसे लगा सकते हैं अमरूद का पौधा? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

घर में अमरूद का पौधा लगाना आसान है और यह स्वास्थ्यवर्धक फल देने के साथ घर की खूबसूरती भी बढ़ाता है. आइए जानते हैं आप इसे कैसे अपने घर में लगा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Sep 2025 06:48 AM (IST)
घर में फल-फूल लगाने का शौक रखने वाले लोगों के लिए अमरूद का पौधा एक बेहतरीन विकल्प है. यह पौधा न केवल देखने में सुंदर होता है, बल्कि इसके फल स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. अमरूद में विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अगर आप भी घर में अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपकी मदद कर सकता है.

अमरूद का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको बीज या छोटे पौधे की जरूरत होगी. बाजार में तैयार अमरूद के छोटे पौधे मिल जाते हैं जिन्हें सीधे घर में लगा सकते हैं. इसके अलावा, मिट्टी, पॉट और पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है.
अमरूद का पौधा ढेर सारी धूप पसंद करता है. इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां दिन में कम से कम 5-6 घंटे धूप पहुंचती हो. मिट्टी हल्की, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए. अगर मिट्टी भारी या पानी रोकने वाली हो तो पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं.
सबसे पहले एक बड़े पॉट या गमला लें. गमले के नीचे छोटे छेद होने चाहिए ताकि ज्यादा पानी बाहर निकल सके. गमले में उपजाऊ मिट्टी और खाद मिलाकर मिट्टी तैयार करें. अब बीज को गमले में डालें और हल्के हाथों से मिट्टी से ढक दें. अगर आप तैयार पौधा लगा रहे हैं तो उसे मिट्टी में सही तरह से दबाएं ताकि जड़ें अच्छी तरह जम जाएं.
अमरूद के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी को नम रखना जरूरी है. गर्मियों में सप्ताह में 2-3 बार पानी दें और सर्दियों में पानी कम करें. पौधे को समय-समय पर जैविक खाद या रासायनिक खाद डालकर पोषण दें. इससे पौधा जल्दी बढ़ेगा और फल भी अधिक होंगे.
अमरूद के पौधे की सही छंटाई करना भी जरूरी है. पौधे की टहनी और पत्तियों को समय-समय पर काटें ताकि नया और स्वस्थ विकास हो. अगर पौधा ज्यादा घना हो जाए तो बीच-बीच में टहनी हटाएं ताकि सूरज की रोशनी पौधे के हर हिस्से तक पहुंचे.
अमरूद का पौधा 2-3 साल में फल देना शुरू कर देता है. फलों का रंग हरा-पीला होने पर इन्हें तोड़ सकते हैं. अमरूद को नियमित पानी और पोषण दें, तब यह साल में कई बार फल देगा. घर में उगा अमरूद स्वाद में ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है.
Published at : 30 Sep 2025 06:48 AM (IST)
 Agriculture Home Gardening Guava Plant At Home

Embed widget