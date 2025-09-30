घर में कैसे लगा सकते हैं अमरूद का पौधा? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

सबसे पहले एक बड़े पॉट या गमला लें. गमले के नीचे छोटे छेद होने चाहिए ताकि ज्यादा पानी बाहर निकल सके. गमले में उपजाऊ मिट्टी और खाद मिलाकर मिट्टी तैयार करें. अब बीज को गमले में डालें और हल्के हाथों से मिट्टी से ढक दें. अगर आप तैयार पौधा लगा रहे हैं तो उसे मिट्टी में सही तरह से दबाएं ताकि जड़ें अच्छी तरह जम जाएं.