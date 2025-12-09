Video: "और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो जितने चौंकाने वाले होते हैं, उतने ही तेजी से चर्चा में छा जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक मजेदार पल कुछ ही सेकंड में डरावना हादसा बन जाता है. वीडियो में एक लड़की पार्क में घूमते हुए एक बंदर को देखकर खुश हो जाती है और उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश करती है. मासूमियत में किए गए कुछ सेकंड के ये शॉट पलभर में ऐसी अफरातफरी में बदल जाते हैं कि देखने वालों की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं.

पार्क में टहलते हुए बंदर के साथ सेल्फी लेने लगी पापा की परी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की पार्क में टहल रही होती है. मौसम अच्छा है, चारों ओर पेड़-पौधे हैं और माहौल शांत दिखाई देता है. तभी लड़की की नजर एक बंदर पर पड़ती है जो पार्क के एक कोने में बैठा होता है. लड़की बंदर को देखकर खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेती है. वह फोन को सेल्फी मोड पर लगाकर बंदर को फ्रेम में लेने की कोशिश करती है और कैमरा सामने पकड़कर विक्ट्री का साइन बनाती है. इस दौरान लड़की बेफिक्र होकर कैमरे में पोज देती नजर आती है.

Kalesh b/w a Girl and Monkesh: pic.twitter.com/ulHPqN24vT — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 8, 2025

कैमरे से चिढ़ा बंदर और कर दिया हमला

लेकिन वीडियो का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है. जैसे ही लड़की फ्रेम सेट करती है और बंदर की ओर इशारे करती है, बंदर अचानक चिड़ जाता है. वह कुछ ही सेकंड में उछलकर लड़की की ओर हमला कर देता है. कैमरा झटके से नीचे गिरता है और उलट-पुलट होकर घूमने लगता है. वीडियो में सिर्फ लड़की की जोरदार चीख सुनाई देती है और बंदर की आक्रामक हरकतें दिखती हैं. कुछ ही पल बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है, जिससे लोग अनुमान लगाने पर मजबूर हैं कि लड़की किस हद तक घायल हुई होगी.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है दीदी के कान के नीचे लगाई गई है. एक और यूजर ने लिखा...ये बंदर तो सख्त निकला, लड़की का कोई लोभ नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रील बनाने वाले मोंकेश भाई को पसंद नहीं है.

