ठंड आते ही ओस और पाले में खराब होने लगते हैं पौधे, ये स्मार्ट हैक्स आएंगे काम

गार्डन के पौधों को ठंड से ढकें, जो पौधे जमीन में या बड़े गार्डन में लगे हैं, उन्हें आप घर के अंदर नहीं ला सकते है. ऐसे पौधों को बचाने के लिए उन्हें किसी कवर से ढक दें. इसके लिए आप फैब्रिक प्लांट कवर, पॉलीथिन शीट, कार्डबोर्ड बॉक्स या पुरानी चादर का यूज कर सकते हैं. रात में पौधों को ढक दें और दिन में हल्की धूप आने पर कवर हटा दें, ताकि पौधे सांस ले सकें.