घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका

घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका

शिमला मिर्च को घर पर उगाना बहुत आसान है बस सही मिट्टी, धूप और थोड़ी देखभाल की जरूरत है. किचन गार्डन या बालकनी में इसे उगाकर आप सालभर ताजी और हरी मिर्च का आनंद ले सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2025 06:56 AM (IST)
शिमला मिर्च को घर पर उगाना बहुत आसान है बस सही मिट्टी, धूप और थोड़ी देखभाल की जरूरत है. किचन गार्डन या बालकनी में इसे उगाकर आप सालभर ताजी और हरी मिर्च का आनंद ले सकते हैं.

अगर आप अपने घर में ताजी, हरी और चमकदार शिमला मिर्च (Capsicum) उगाना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल आसान काम है. थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने किचन गार्डन या बालकनी में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं. शिमला मिर्च न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह विटामिन C, A और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है.

1/6
शिमला मिर्च की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल और फिर सितंबर से नवंबर तक होता है. अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो गर्मी की शुरुआत में इसे लगाना सही रहता है. वहीं गर्म इलाकों में इसे सर्दियों में उगाना बेहतर होता है, ताकि पौधों को ज्यादा धूप या गर्मी का नुकसान न हो.
शिमला मिर्च की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल और फिर सितंबर से नवंबर तक होता है. अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो गर्मी की शुरुआत में इसे लगाना सही रहता है. वहीं गर्म इलाकों में इसे सर्दियों में उगाना बेहतर होता है, ताकि पौधों को ज्यादा धूप या गर्मी का नुकसान न हो.
2/6
शिमला मिर्च के लिए ढीली, जैविक खाद से भरपूर और जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है. अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो 50% बगीचे की मिट्टी, 25% गोबर की खाद या कंपोस्ट और 25% रेत या कोकोपीट रखें.
शिमला मिर्च के लिए ढीली, जैविक खाद से भरपूर और जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है. अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो 50% बगीचे की मिट्टी, 25% गोबर की खाद या कंपोस्ट और 25% रेत या कोकोपीट रखें.
3/6
सबसे पहले शिमला मिर्च के बीज किसी नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर से ले आएं. एक छोटे गमले या ट्रे में मिट्टी भरें और उसमें आधा इंच गहराई तक बीज डालें. हल्के हाथ से मिट्टी से ढक दें और पानी छिड़क दें. बीज को अंकुरित होने में 7 से 10 दिन लगते हैं. जब पौधा 3-4 इंच बड़ा हो जाए, तो उसे बड़े गमले या जमीन में ट्रांसफर कर दें.
सबसे पहले शिमला मिर्च के बीज किसी नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर से ले आएं. एक छोटे गमले या ट्रे में मिट्टी भरें और उसमें आधा इंच गहराई तक बीज डालें. हल्के हाथ से मिट्टी से ढक दें और पानी छिड़क दें. बीज को अंकुरित होने में 7 से 10 दिन लगते हैं. जब पौधा 3-4 इंच बड़ा हो जाए, तो उसे बड़े गमले या जमीन में ट्रांसफर कर दें.
4/6
शिमला मिर्च को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे धूप मिलनी चाहिए. अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इसे ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी सीधे पड़े जैसे बालकनी या टैरेस. पानी रोज थोड़ा-थोड़ा दें. मिट्टी नम रहे लेकिन ज्यादा गीली न हो. अगर पानी ज्यादा हो गया तो जड़ें सड़ सकती हैं.
शिमला मिर्च को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे धूप मिलनी चाहिए. अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इसे ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी सीधे पड़े जैसे बालकनी या टैरेस. पानी रोज थोड़ा-थोड़ा दें. मिट्टी नम रहे लेकिन ज्यादा गीली न हो. अगर पानी ज्यादा हो गया तो जड़ें सड़ सकती हैं.
5/6
हर 15 दिन में एक बार जैविक खाद (जैसे गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट) डालें. अगर आप चाहते हैं कि फल जल्दी और अच्छे आकार के हों, तो पौधे के पास मिट्टी को कभी-कभी हल्के से खोदें ताकि हवा जा सके. पौधे में फूल आने लगें तो ध्यान दें कि उसे पर्याप्त धूप और नमी मिल रही हो.
हर 15 दिन में एक बार जैविक खाद (जैसे गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट) डालें. अगर आप चाहते हैं कि फल जल्दी और अच्छे आकार के हों, तो पौधे के पास मिट्टी को कभी-कभी हल्के से खोदें ताकि हवा जा सके. पौधे में फूल आने लगें तो ध्यान दें कि उसे पर्याप्त धूप और नमी मिल रही हो.
6/6
शिमला मिर्च के पौधों पर कभी-कभी छोटे कीड़े या एफिड्स लग जाते हैं. इन्हें हटाने के लिए कोई केमिकल स्प्रे न करें, बल्कि घर का बना नीम तेल स्प्रे इस्तेमाल करें. 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम का तेल और थोड़ा सा लिक्विड सोप मिलाएं. इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर हर 5-7 दिन में पौधों पर छिड़कें.
शिमला मिर्च के पौधों पर कभी-कभी छोटे कीड़े या एफिड्स लग जाते हैं. इन्हें हटाने के लिए कोई केमिकल स्प्रे न करें, बल्कि घर का बना नीम तेल स्प्रे इस्तेमाल करें. 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम का तेल और थोड़ा सा लिक्विड सोप मिलाएं. इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर हर 5-7 दिन में पौधों पर छिड़कें.
Published at : 11 Nov 2025 06:56 AM (IST)
 Agriculture Capsicum Cultivation At Home

