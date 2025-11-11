घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका

सबसे पहले शिमला मिर्च के बीज किसी नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर से ले आएं. एक छोटे गमले या ट्रे में मिट्टी भरें और उसमें आधा इंच गहराई तक बीज डालें. हल्के हाथ से मिट्टी से ढक दें और पानी छिड़क दें. बीज को अंकुरित होने में 7 से 10 दिन लगते हैं. जब पौधा 3-4 इंच बड़ा हो जाए, तो उसे बड़े गमले या जमीन में ट्रांसफर कर दें.